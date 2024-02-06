全縣已堆16.9萬噸垃圾　雲林環保局提醒「春節這2天」停收

▲雲林全縣初一、初二垃圾全面停收垃圾車 。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣全縣已堆置16.9萬噸垃圾，長期仰賴外縣市去化，因應春節連假垃圾量恐大增，雲林縣環保局公布全縣各鄉鎮春節垃圾清運時間表，全縣初一、初二垃圾全面停收，其餘天數由各鄉鎮市公所因應人力調配，並呼籲民眾避免產生過多廚餘及垃圾。

雲林縣環保局公布20鄉鎮市春節垃圾清運時間，林內鄉、土庫鎮、元長鄉、北港鎮、古坑鄉、虎尾鎮、崙背鄉、莿桐鄉、褒忠鄉、水林鄉、斗六市等11鄉鎮，自2月10日至13日起停收4天，14日恢復清運。2月10日至14日停止清運有二崙鄉（期間有定點清運）、大埤鄉、西螺鎮、東勢鄉、斗南鎮。

口湖鄉2月10日至12日、14日停止清運；台西鄉2月10日至11日、13及14日停止清運；四湖鄉2月10日至12日停止清運，麥寮鄉僅2月10、11日停止清運。2月8日小年夜、2月9日除夕及2月12至14日因各公所人力調度、清運安排有所不同，可查詢雲林縣環保局在Facebook發布的清運資訊。

環保局副局長黃富義表示，截至今年一月底止，雲林縣垃圾堆積量約16.9萬噸，因春節將至，垃圾清運量增加，尤其廚餘量可能暴增，增加清運挑戰，呼籲民眾應落實垃圾減量及資源、廚餘回收分類工作，春節期間，應把握「吃多少，煮多少」原則，以避免產生過多廚餘及垃圾。