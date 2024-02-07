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學校教練遭檢舉「竟威脅學生撤案」　北市教局認3疏失：全送懲處

▲球隊學生控訴球隊教練體罰等不當管教情事。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市某高中合球隊學生控訴球隊教練體罰等不當管教情事。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市某高中球隊教練日前遭指控長期體罰、辱罵、縱容學長姊霸凌學弟妹，其中一名教練甚至和女學生發生師生戀，有學生向北市府檢舉，楊姓總教練竟稱「跟教育局關係很好」，威脅學生撤案。台北市教育局副局長陳素慧今表示，經初步調查，坦承教育局和校方處理人員有便宜行事、敏感度不足專業度不夠3大疏失，會追究相關人員的行政責任。

台北市議員簡舒培與人本基金會日前舉行記者會，北市某高中合球隊學生透過網路、電話1999向北市府檢舉合球隊總教練、助理教練、防護員等3人長期體罰、辱罵、縱容學長姊霸凌學弟妹，其中邰姓助理教練還與女學生發生師生戀，但學生一投訴就馬上被楊總教練得知，威脅學生撤案，質疑教育局有人洩密、放任性平事件。

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陳素慧表示，針對洩密部分，經市府相關單位調查，確定教育局並沒有人去取得陳情人個資，所以不可能提供檢舉人資料給學校，研判是楊姓總教練另有管道取得。

陳素慧坦言，包括案發學校與教育局相關處理人員有3大疏失，包括收到1999檢舉案件後，沒有將案件轉換成表格形式，就「便宜行事」把資料提供給學校；教育局校安人員接獲師生戀檢舉時，因知能不足、專業度不夠，以去年師生戀尚未納入性平三法，就認定不是性平事件，但教育局先前早就多次宣導，師生戀就是性平事件。

陳素慧指出，教育局同仁敏感度不足，學校稱學生檢舉是「惡作劇」，教育局人員沒有進一步調查就相信學校說法，也沒有要求學校進行校安、性平通報，教育局一定會追究學校、教育局相關人員的行政疏失。

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