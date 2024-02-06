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26年來首度調漲！北市動物園4/1起門票變貴　非市民全票60→100元

▲▼全國新冠肺炎疫情趨緩進入二級警戒，台北市立動物園從8月1日起以降載模式重新開放，入園需先提前線上預約，每日入園上限3600人，園內並實行相關防疫規定，包括入園須配合實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離，園區內禁止飲食。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市立動物園門票確定今年4月1日起調漲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

凍漲26年，台北市立動物園門票確定從4月1日調漲！台北市政會議今（6日）通過台北市立動物園門票調整案，確定從現行全票60元調漲至100元，台北市民全票仍維持60元，至於優待票則全面從30元提高至50元。台北市動物園預估每年將增加5000萬元門票收入。

北市動物園門票目前全票60元、優待票30元，已有26年未調漲，預計從今年4月1 日調漲後，非台北市民全票漲至100元、台北市民維持60元；優待票則全面從30元調漲至50元，亦即北市原本適用優待票價者，包括12歲以上、未滿18歲學生，以及軍警人員等，優待票價也將調高至50元，團體票可享7折優惠。

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台北市立動物園長諶亦聰表示，現行票價是民國86年訂定，已經26年沒有調漲，考量物價通膨，合理調漲門票有其必要，且與其他館所相較，動物園門票相對便宜，像是台中自然科學博物館門票100元、屏東海生館450元、基隆海科館200元、故宮要350元，這次門票調漲，也獲得許多民眾支持。

諶亦聰表示，4月1日門票調漲後，台北市民全票仍維持現價，在各縣市都有類似的門票優惠制度，而原先免費票保障的對象，包括6歲以下兒童、北市國小學童、65歲以上長者等均維持免票優惠。

諶亦聰說，門票調漲後，預估每年增加5000萬元收入，對動物園營運來說是杯水車薪，但還是可以用來改善園區設施、推動國際交流、引進更多新物種。她說，農曆春節將至，也是門票調整前最後一個春節假期，歡迎各縣市民眾踴躍造訪動物園。

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