搞曖昧舊事被重提...國二女KTV遭「關燈霸凌」！7狠妹送少年法庭

▲7名少女在KTV包廂霸凌國二女，隨後搭電梯離開。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市一名就讀國二的少女，昨天（28日）中午與7名朋友相約到永和某KTV歡唱，並與男友一同前往，但唱到一半，朋友突然質疑少女，年前與別人心儀對象搞曖昧，並且在外說其他朋友壞話，隨後就朝少女潑水、關燈圍毆，並拍下影片上傳網路。警方傳喚涉嫌霸凌7人，發現最大也才就讀國三，讓偵辦警員不禁搖頭。

據了解，就讀新北市某國中二年級的少女，透過網路交友、朋友介紹認識涉嫌霸凌的7名少女，雖然分別就讀北部不同國中，但都互為好友，因少女生性活潑，善於與異性交談，1年前，曾與另名少女心儀的對象交談，認為故意與其搞曖昧，便懷恨在心。但少女（遭霸凌者）交往男友後，此事也逐漸淡去未被提及。

▲因不滿國二女搞曖昧，一名少女對其潑水。（圖／記者陸運陞翻攝）

昨日中午12時許，少女與7名少女相約到永和KTV唱歌，少女也帶著男友赴約，歡唱過程中，其中1人突然質問少女是否有在外說她壞話，少女矢口否認，此時，1年前的搞曖昧事件又被提及，新仇舊恨下，其中1人對少女潑水後，將包廂燈光關上，7名少女上前對其拳打腳踢，並拍下過程上傳網路。

▲7名少女關上燈後，對國二女霸凌。（圖／記者陸運陞翻攝）

永和警方昨晚執行網路巡邏時，赫然發現該段影片，起初並未接獲報案，主動清查轄區內KTV，鎖定霸凌的7名少女及被害少女，並於傍晚5時許從KTV離去，立即傳喚到所說明，7名少女坦承因感情糾紛、背後說壞話所引起，訊後，警方依傷害、毀謗、強制及妨礙秘密罪，函送新北少年法庭審理，並通知校方。