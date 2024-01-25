球隊教練遭檢舉體罰、師生戀「竟威脅學生撤案」　教育局送政風調查

▲球隊學生控訴球隊教練體罰等不當管教情事。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市某高中球隊教練遭指控長期體罰、辱罵、縱容學長姊霸凌學弟妹，其中一名教練甚至與女學生發生師生戀，有學生向北市府檢舉，楊姓總教練竟聲稱「跟教育局關係很好」，要求學生撤案。台北市議員簡舒培與人本基金會今（25日）舉行記者會，球隊學生出面控訴，學校沒有保護學生，長期漠視，繼續讓不適任教練帶領球隊。

簡舒培指出，去年11月13日該校合球隊兩名學生分別透過網路、電話1999向北市府檢舉合球隊總教練、助理教練、防護員等三人長期有長期體罰、辱罵、縱容學長姊霸凌學弟妹，其中一名邰姓助理教練甚至與女學生發生師生戀，但學生一投訴就馬上被楊總教練得知，威脅學生撤案，教育局竟因為撤案就取消調查，痛批教育局放任性平事件。

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記者會上有三名球隊學生出面控訴，現場也出示教練脅迫學生撤案的對話截圖和錄音檔。陳情學生控訴，他向市府檢舉，當天教練馬上就知情，威脅他撤案，甚至公開他就是檢舉人，還嗆「如果再鬧事就開閘」。另一名球隊學生指出，事件爆發後，總教練一直在調查舉報者，「學校沒有保護學生，長期漠視，繼續讓不適任教練帶領球隊」。

人本基金會執行長馮喬蘭指出，該校球隊長年存在體罰、辱罵、教唆霸凌與性平事件，學生提供邰姓助理教練與女學生互傳「我愛你」和自拍照等事證，教育局卻以檢舉人撤案為藉口，未依法法要求學校啟動調查，承辦人員甚至說師生戀不是性平事件，如此包庇性平事件，應徹查相關人員疏失。





▲總教練要求學生撤案的對話記錄。（圖／人本基金會提供）

簡舒培要求教育局，徹底調查案件過程及不法等違失，以及校方洩密及施壓吹哨者撤回案件的違法責任，並向市民公開說明事件調查結果，懲處失職人員；針對教育局校安室於處理性平事件檢舉有重大瑕疵，應立即進行內部檢討與再教育。

台北市教育局副局長陳素慧表示，目前涉案的總教練、邰姓助理教練已停職接受調查，防護員則調離合球業務，一周內會召開教評會，決定是否停聘、解聘、不續聘或資遣，對於教唆學生撤案，教育局相當憤怒，會追究責任到底，將送政風室調查，調查結果也會送教評會處理。

陳素慧說，針對性平事件未即時通報，坦言是學務校安室承辦人員、學校人員的敏感度太低，就算撤案也經該通報，強調師生戀是結果，但起因是否有權勢關係，仍應成案調查才會得知，將把相關失職人員送府級性平會，若確實有隱匿或延遲通報，依法祭出最重12萬元至15萬元的罰鍰。

