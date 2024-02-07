　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

▲▼ 加薩中部馬加齊（Maghazi）難民營24日平安夜遭以軍空襲，造成約86人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩中部馬加齊（Maghazi）難民營24日平安夜遭以軍空襲，造成約86人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社杜哈／開羅／加薩6日綜合外電報導

哈瑪斯（Hamas）今天表示，已將對新加薩停火提議的回應交給埃及和卡達。卡達總理說，已收到哈瑪斯對這項架構協議的「正面回應」。

卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）在卡達首都杜哈與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的聯合記者會做此宣布，但拒絕透露進一步細節。

布林肯表示，美國正在審視哈瑪斯回應，並已與以色列分享這項回應，「仍有許多工作要做」，但他仍然相信以哈達成協議是有可能的。他也表示，他明天訪問以色列時，會與以國官員討論此事。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，卡達居中調解官員將哈瑪斯的回應告知以色列情報機構摩薩德（Mossad），以色列參與協商的官員正在詳細研究哈瑪斯回應的細節。

以哈戰爭7日將屆滿4個月，並邁入第5個月。居中調解的各國正努力達成新停火提議，這是由美國、以色列、埃及和約旦高階官員上週齊聚巴黎磋商擬定。

根據與會人士提供給華爾街日報的協議草案，在第一階段，以色列將停止在加薩的所有軍事行動，包括無人機偵察行動，為期6週，讓哈瑪斯有時間聚集即將釋放的人質。這個階段中，包括長者、病患與孩童的平民人質將獲得釋放，且當地巴勒斯坦平民可以在加薩走廊內自由移動，救援物資也能運至所有地區。

協議草案指出，如果第1階段成功，就將執行第2階段，也就是哈瑪斯釋放以色列女兵。屆時，更多人道救援物資將送進加薩走廊，且協議將保證醫療院所、供水服務與烘焙店的運作。

根據協議草案，在停火的第3階段中，哈瑪斯將釋放男性士兵並交出死亡人質的遺體。談判人員說，哈瑪斯同樣要求歸還在去年10月7日突襲以色列期間遭殺害的巴勒斯坦人遺體。

由於以色列是徵兵制國家，哈瑪斯將特定年齡內的所有以色列人都視為士兵。

協議第3階段預料是最難保證行得通的一部分，因為加薩的哈瑪斯領導階層有可能扣住一小群人質，既當作談判籌碼也當作人肉盾牌；而以色列領導人也可能拒絕釋放重要的巴勒斯坦囚犯。

 
ET快訊
陳沂繼母竟是「大咖金馬影后」　母女冷淡關係全起底
子瑜被冷凍1年「堂哥」出手了！　護台灣盤鋪路
他驚覺公務員退燒「鐵飯碗變廢到笑」　高普考人數11年砍掉50
許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」直擊！　男友視角照全是愛
科大教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長
圤智雨揭陳沂最大問題　嘆社會現實「被當小弟炫耀事蹟」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

脫北者訪談大公開！曝光金正恩統治現況　配給制崩潰、反感金氏政權

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

謎底找到了！波音客機門板高空飛脫　調查：4顆關鍵螺栓憑空消失

魔鬼牧師被控謀殺191童！　肯亞邪教「餓死見耶穌」奪403命

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

Fed不急降息　美股走高141點、台積電ADR漲0.5%

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

歐盟將設2040減碳90%目標　碳移除新科技是關鍵

美參院表決通過　印太沙皇康貝爾任副國務卿

川普密謀推翻大選結果恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

脫北者訪談大公開！曝光金正恩統治現況　配給制崩潰、反感金氏政權

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

謎底找到了！波音客機門板高空飛脫　調查：4顆關鍵螺栓憑空消失

魔鬼牧師被控謀殺191童！　肯亞邪教「餓死見耶穌」奪403命

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

Fed不急降息　美股走高141點、台積電ADR漲0.5%

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

歐盟將設2040減碳90%目標　碳移除新科技是關鍵

美參院表決通過　印太沙皇康貝爾任副國務卿

川普密謀推翻大選結果恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

親戚女兒月薪8.7萬　陸男嘆回家過年被媽罵：看她爸媽多有面子

脫北者訪談大公開！曝光金正恩統治現況　配給制崩潰、反感金氏政權

防堵北韓！　美日韓3國同盟緊密關係「前所未見」

蔡英文總統府絕版春聯　一亮點史無前例

TOYOTA將推出「全新7人座休旅」！軸距與RAV4相近　搭載1.5油電

新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱　AI修圖超聰明

賈靜雯少根筋私下一面曝光！老公修杰楷當她是「第4個女兒」

快看帳戶！6項社福津貼今提早入帳　81萬人可安心過年

小孟老師／2月7日星座運勢　「處女多關心伴侶」射手工作需警戒

謎底找到了！波音客機門板高空飛脫　調查：4顆關鍵螺栓憑空消失

朴敘俊歐巴代言 韓國製造 天然鹽烤海苔 買40送40

國際熱門新聞

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

快訊／智利前總統搭直升機　墜機身亡

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

川普恐獲罪！　聯邦上訴法院：不享有豁免權

日本：中國4艘海警船駛入釣魚台海域

越南4賊專偷日本UNIQLO　5年盜走總價417萬商品

卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

AI找到「百年最巨大銅礦」　新創獨角獸宣布10年內開挖

美14歲少女遭麥當勞經理「拖廁所性侵」

樣品屋「螺絲沒鎖好」　他po網遭業者揚言提告

Fed不急降息　美股走高141點

伊斯坦堡法院遇襲1死5傷　疑恐怖組織2成員遭擊斃

美參院表決通過　印太沙皇康貝爾任副國務卿

歐盟將設2040減碳90%目標　碳移除新科技是關鍵

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯：尚未達成任何停火協議

哈瑪斯：尚未達成任何停火協議

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯駐黎巴嫩高階官員哈姆丹（Osama Hamdan）3日表示，哈瑪斯正在審查一份由以色列、卡達、埃及、美國討論出來的停火釋放人質協議框架，但哈瑪斯需要更多時間宣布自身立場，協議尚未達成。

以色列：開戰迄今已攻擊逾50個敘利亞境內目標

以色列：開戰迄今已攻擊逾50個敘利亞境內目標

哈佛大學校長下台　影響猶太選票

哈佛大學校長下台　影響猶太選票

國際火線／加薩地獄是如何煉成的？

國際火線／加薩地獄是如何煉成的？

以哈開戰2個月　加薩2萬死！上百人質待救援

以哈開戰2個月　加薩2萬死！上百人質待救援

關鍵字：

以哈戰爭

讀者迴響

熱門新聞

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

陳沂街頭被毆又遭「二度暴力」　丹妮婊姐發聲引網讚

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

陳致中出獄回家了！深夜發文：如夢一場

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

媽媽嘴雇主賠償判決廢棄　發回更三審

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

妹子下體「抓出灰噁物體」　狂飄臭雞蛋味...卡1個月了

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面