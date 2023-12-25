以色列「剷除哈瑪斯」2個月進展曝　加薩居民2萬死！上百人質待救

▲大批以色列國防軍部隊出現在邊境，準備進入加薩。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

以哈戰爭是2023年全球最大軍事衝突之一，以色列10月7日遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲後，誓言剷除哈瑪斯，雙方交火至今超過2個月。狹長的加薩走廊居住著200多萬人口，在戰火下人道危機逐漸升高，儘管11月達成一次停火與人質協議，但以軍仍持續打擊哈瑪斯，目前尚未達成第二次停火。

▲以色列南部一場音樂節遭哈瑪斯血洗，上千名年輕人竄逃。（圖／翻攝自X）

哈瑪斯10月7日突襲，狂歡音樂祭變大屠殺

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日宣稱向以色列發射5000枚火箭彈，從陸海空越境濫殺，造成1200多人死亡、約240名人質被綁至加薩，成為以色列建國75年來死亡人數最多的一天。靠近加薩邊境的「超新星音樂祭」（Supernova festival）淪為一場血腥大屠殺，黎明時分，哈瑪斯分子乘坐動力滑翔傘和皮卡車對群眾開火，約260人喪命，許多屍體留有虐待痕跡。

▲以色列政府架設「哈瑪斯大屠殺」（Hamas Massacre）網站，公布哈瑪斯綁架與殺害平民的證據。（圖／翻攝自hamas-massacre.net）

以色列報復——從空襲到大規模地面進攻

以色列隨後對加薩走廊實施報復性攻擊，先是包圍封鎖、接連實施空襲並投入地面部隊作戰，最後從北部進攻至南部。哈瑪斯控制的加薩衛生部宣稱，加薩至今已超過2萬人喪命，占該地區總人口的百分之一。世界衛生組織官員布瑞南（Richard Brennan）認為上述數據可信。前聯合國副秘書長布朗（Mark Malloch Brown）則認為，加薩的死亡人數可能被明顯低估。

▲以色列國防軍空襲位於加薩走廊南部的拉法（Rafah）。（圖／路透）

▲加薩走廊的巴勒斯坦人抱著兒童的遺體舉行喪禮。（圖／路透）

停火協議僅維持7天，互換人質與囚犯

以哈雙方11月24日實施臨時停火協議，經歷二度延長，最終在12月1日到期。7天停火期間有105名人質獲釋，據信截至12月20日仍有129名人質待在加薩走廊，但並非所有人都活著，先前已尋獲8名人質遺體，還有3人遭到以軍誤殺。另據以軍情報，被哈瑪斯抓走的人當中有21人死亡。而作為交換，以色列也於停火期間釋放了240名巴勒斯坦囚犯。

▲哈瑪斯11月24日在停火後將24名被綁的人質交給國際紅十字會。（圖／路透）

▲以色列宣稱哈瑪斯利用加薩走廊密集的地底隧道作戰。圖為以色列軍隊近日發現最大的哈瑪斯隧道。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國決議要求立刻停火，以色列攻勢未歇

聯合國大會12月12日展開是否要求以色列對加薩人道停火的表決，最終以壓倒性的153國贊成、10國反對、23國棄權，通過這項不具約束力的表決。另外，聯合國安理會則在美國二度動用否決權後，最終在22日通過決議，擴大向加薩運送人道援助，但並未納入「要求以哈停火」的內容。與此同時，以色列國防軍仍持續施壓，擴大地面攻勢。有消息稱，卡達與埃及正在斡旋進行新的停火談判。

▲▼加薩南部規模最大、位於汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital）收治年幼傷者。許多流離失所的巴勒斯坦人在加薩南部拉法的帳篷避難。（圖／路透）

