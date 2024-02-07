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歐盟將設2040減碳90%目標　碳移除新科技是關鍵

▲未來減碳仰賴碳移除等新科技。（圖／達志影像／美聯社）

▲未來減碳仰賴碳移除等新科技。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

歐盟執委會今天提議將2040年減碳目標設為比1990年碳排量減少90%，相關立法計畫將由下一屆執委會提出。歐盟現正執行的目標是2030年前減碳55%，將分階段加碼到2050年達成淨零排放。

根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）新聞稿，若要在2040年前達到減碳90%，必須從實際大幅降低二氧化碳等溫室氣體排放，加上仰賴碳捕捉、碳儲存等碳移除（carbon removal）新科技，雙管齊下才有可能。

因此執委會同時提出2040年碳移除產業發展目標，將從「淨零產業法」（Net-Zero Industry Act）去年立法時所提的2030年前每年5千萬噸碳儲存產能目標，大幅提高到2040年時能有每年2億8千萬噸的產能。

執委會指出，設定2040年氣候目標不但能引導歐洲產業、投資人和各政府的長期資源投入方向，促進新經濟和就業，並可強化面對未來氣候災難的韌性。過去5年氣候相關的經濟損失在歐洲估計達1700億歐元（約新台幣5.7兆元）。

根據歐盟委託專家進行的氣候衝擊評估報告，若不採取積極行動而使全球暖化加劇，估計2031-2050年間歐盟將多耗掉2.4兆歐元（約新台幣80.8兆元）的經濟成本。

相對的，若能達成減碳90%目標，估計歐盟每年因空污致死數將可從2015年的46萬6千人降低到2040年19萬6千人，相關經濟成本也會從15年的1.7兆歐元減到6700億歐元。

歐盟執委會並指出，碳定價（carbon pricing）及相關財務機制對產業減碳也很重要，因此執委會將成立任務小組研究發展著眼於全球的碳定價和碳交易市場。

執委會這項2040年減碳目標，將由下半年歐盟換屆後的新執委會來提出立法方案，並經改選後的歐洲議會（European Parliament）和27個歐盟成員國同意後，才算定案。

不過，據「金融時報」（Financial Times）等歐洲媒體透露，執委會今天提出的氣候目標建議內容，因法國、德國、比利時和義大利等各國農民近日「遍地烽火」的抗議活動而做出妥協。

執委會草稿原本提及農業相關的甲烷、氮氣等溫室氣體排放到2040年前須較2015年基準量減少30%，但最後出爐的文件對農業減碳並未特別著墨，只提到農業在轉型過程中也有角色，鼓勵轉型同時需確保歐洲糧食安全和公平收入，以及將與農業、食品界持續展開對話。

值得一提的是，執委會新聞稿強調此一減碳目標有助於歐盟保持在全球氣候行動的領先地位，包括在全球新興氣候科技市場占得機先。

然而由學界人士組成的「歐洲氣候中和觀測站」（European Climate Neutrality Observatory, ECNO）在1月底發布報告，警告過度依賴綠氫、生質燃料和碳移除等「模糊且不一致」的國家能源和氣候計畫（national energy and climate plans, NECPs），將危及歐盟2030年氣候目標。

同理可見，歐盟2040減碳目標雖更積極，但可能也得避免過度依賴碳移除科技而忽略對產業實際減碳的要求。

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