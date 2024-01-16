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駐歐盟代表李淳：中國將更脅迫　歐盟須堅定挺台灣

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲中國預計對台加大施壓。（圖／路透社）

文／中央社

歐洲新聞台今天採訪新任駐歐盟代表李淳，探討台灣大選後情勢。李淳指出，中國至少在未來數月會更加施壓台灣，歐盟對台堅定支持及對維持台海現狀的共識將更重要。

歐洲新聞台（Euronews）引述李淳說法，未來4年歐洲聯盟（EU）與台灣更關鍵的不僅是強化雙邊關係，「同時也要告訴北京，他們有必要尊重國際秩序、尊重台灣民主過程的結果」。

李淳強調：「姑息只會鼓勵北京升高（緊張）情勢。」

歐盟對外事務部（EEAS）於13日台灣選舉結果出爐後，發布聲明「恭賀所有參與這場民主活動的選民」，但未如美國、日本、英國等官方賀詞直接點名總統當選人賴清德。

中國駐歐盟使館則對歐盟聲明發表抗議，歐洲新聞台於15日中午歐盟例行記者會上詢問歐盟對中方抗議的回應，以及未來歐盟與台灣是否有機會洽簽雙邊經貿協定。

歐盟對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）未正面答覆，僅重申前述聲明賀詞並表示將持續發展與台灣在人權、貿易、數位連結、就業和對抗不實訊息等領域的合作。

李淳並告訴歐洲新聞台，諾魯斷交事件只是中國對台連串恫嚇的開始，未來數月，甚至可能數年，中國將會對台灣施加更多脅迫、高壓，因此歐盟的堅定支持更形重要。

他說道：「問題出在中國從來不傾聽台灣人民的聲音。他們並未真確洞察（台灣）民主進程的結果和含義。他們總是從自己的觀點片面行事。」

歐洲新聞台並採訪德國馬歇爾基金會（GMF）的中國議題專家馬曉月（Mareike Ohlberg），她表示在總統蔡英文8年執政下，包括歐洲議會（European Parliament）首次正式組團訪台及多次通過決議挺台，在很大程度上彌補歐盟無法或不願對台灣提供的安全保障。

馬曉月還說，歐盟能做的是「提醒中國政府」，台海穩定是歐洲的既有利益所在，台灣海峽是國際貿易和半導體供應的必要航道。

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