造幣廠出包「4000多萬瞬間燒光」　歐盟下令法國銷毀2700萬枚硬幣

▲法國未經批准鑄造新版歐元硬幣，被歐盟下令銷毀重鑄。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

法國造幣廠（Monnaie de Paris）去年11月推出新版10分、20分、50分歐元硬幣，後來卻被發現設計未獲歐盟批准，且幣面歐盟旗幟星星畫法也不符規定，因此被歐盟下令融化銷毀一共2700萬枚硬幣，之後再重新鑄造，預估損失70萬至120萬歐元（約新台幣2386萬至4091萬元）。

這起事件由法媒La Lettre率先報導，一名法國經濟部官員向《政客》匿名爆料，政府去年11月非正式聯繫歐盟執委會，後來才提出正式設計批准要求，但造幣廠還沒等到許可就先行鑄幣，未料接獲歐盟執委會非正式警告，強調新硬幣設計不符歐盟規定。

據悉，新硬幣原本預計在法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）訪問造幣廠巴黎總部時亮相，但由於上述設計風波，此事最終未能成真。

消息被媒體曝光後，法國政府與造幣廠開始互相指責。那一名經濟部官員強調，造幣廠是一間自主的上市公司，而非法國政府的一部分，必須完全承擔重新鑄幣的成本，「法國納稅人不會為此付出任何代價，因為該公司將把它吸收為營運成本。」造幣廠執行長施瓦茨（Marc Schwartz）則堅稱，應該是「國家」對此負有責任。

歐盟執委會發言人拒絕評論與巴黎當局的非正式交流，但證實法國經濟部去年12月12日正式提交了修正版的硬幣設計，並於12月21日獲得批准。法國經濟部也表示，由政府提出、歐盟執委會驗證的新硬幣設計目前仍須保密，但將在春天前公布。至於法國造幣廠目前仍未回應。