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公私減碳生態復育！花蓮剷除銀合歡轉生質能　成功案例供取經

▲▼花蓮分署在木瓜溪高灘地分年剷除銀合歡，以人為介入方式加速恢復原生植被，發揮串聯生物棲地的功能。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲花蓮分署在木瓜溪高灘地分年剷除銀合歡，以人為介入方式加速恢復原生植被，發揮串聯生物棲地的功能。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署去年6月與經濟部水利署第九河川分署、台灣水泥和平分公司共同簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備忘錄」，協議將木瓜溪高灘地上移除的外來種-銀合歡廢木料，交由台泥和平分公司進行資源化處理並轉為生質能，去年統計共移除45.52公噸銀合歡，相當於替代47.75公噸煤炭，成功朝資源永續、循環經濟及生態復育目標邁出第一步。

▲▼花蓮分署在木瓜溪高灘地分年剷除銀合歡，以人為介入方式加速恢復原生植被，發揮串聯生物棲地的功能。（圖／花蓮分署提供，下同）

東台灣河川區高灘地因外來種銀合歡強勢入侵，旺盛的生命力及繁殖力排擠了原生物種生存空間，嚴重影響河灘地生態環境。位於花蓮溪支流的木瓜溪高灘地，因臨近花蓮溪口國家級重要濕地並具有多樣化棲地樣貌，被列為國土保育綠色網絡花蓮溪流保育軸帶的重點推動區域之一，卻也因為銀合歡入侵導致生物多樣性降低。為解決問題，花蓮分署自2021年起持續在第九河川分署轄管之木瓜溪高灘地執行「外來入侵植物移除暨生態植被復育計畫」，分年剷除銀合歡，以人為介入方式加速恢復原生植被，發揮串聯生物棲地的功能。

▲▼花蓮分署在木瓜溪高灘地分年剷除銀合歡，以人為介入方式加速恢復原生植被，發揮串聯生物棲地的功能。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲剷除的銀合歡經過台泥水泥窯高溫協同處理後，轉化為生質能替代水泥製程所需傳統煤炭燃料。

透過花蓮分署在去年與台泥公司簽訂合作備忘錄，高灘地剷除的銀合歡經過台泥水泥窯高溫協同處理後，轉化為生質能替代水泥製程所需傳統煤炭燃料，達到資源永續利用與節能減碳的效益，成功案例紛紛吸引相關單位取經，加入生態復育與循環經濟的行列。

▲▼花蓮分署在木瓜溪高灘地分年剷除銀合歡，以人為介入方式加速恢復原生植被，發揮串聯生物棲地的功能。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
分署長黃群策表示，以往銀合歡移除後將廢木材以堆置現場方式處理，除了遺留之種子可能有萌發的風險外，木材固定的碳在現場分解後將重新以二氧化碳形式釋放至大氣中。去年首次以不同方式處理銀合歡，除可減少碳排，也能降低銀合歡復萌的風險，但過去因缺乏合作經驗且無實際操作數據，不易估算成本與效益。此次合作除成功實踐資源永續利用目標，最重要是獲得數據可供未來各界決策參考。未來將持續進行外來種移除與生態復育工作，以提高單次納入執行的銀合歡量體為目標，也期待透過媒合機制輔導企業參與，增加年度可執行面積及量體，降低經濟與環境成本，才能符合合作備忘錄節能減碳與永續利用宗旨。

台泥和平分公司廠長魏家珮指出，銀合歡適應力極強，惡劣環境下仍生長良好，被列為世界百大危害外來種，也是聯合國生物多樣性峰會COP15關注重點項目之一。台泥持續秉持循環經濟理念，與花蓮分署及九河分署共同合作去化外來種植物，利用水泥窯特性將廢棄物無害轉化成為再生資源，將銀合歡木廢料轉化成可替代煤炭的再生燃料。台泥期望以核心能力，將難解社會問題轉變為城市循環經濟一環，為維護環境與生物多樣性盡一份心力。
 

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減碳生態復育銀合歡生質能

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