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台灣大選後「台歐關係」　歐洲學者：歐盟對台海和平可以做更多

▲賴蕭配勝選 。（圖／記者李毓康攝）

▲賴蕭配勝選 。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

歐洲議會兩大黨團與駐歐盟代表處今天共同舉辦探討台灣大選後歐台關係的研討會，多位與會者強調台灣對歐洲經濟、安全、價值的重要性，認為歐盟對台海和平可做更多，包括以經濟力遏阻中國。

歐洲議會（European Parliament）兩大黨團歐洲人民黨（EPP）、復興歐洲（Renew Europe）31日與駐歐洲聯盟（EU）兼駐比利時代表處共同主辦圓桌會議，討論台灣總統及立委大選對捍衛民主的啟示。

駐歐盟代表李淳首先分析大選結果的兩個訊息，一是台灣人民對延續外交、兩岸和國防政策的強烈共識，二是想要改變政治過程、要求更大強度的政黨協商和經濟成長、財富分配。

他舉出總統當選人賴清德在勝選演說所提重點，包括與中國交往、請北京接受台灣民主結果、持續強化與歐盟和美國等民主夥伴的關係、持續強化防衛能力，以及首度被台灣總統列為優先事項的經濟安全。

經濟安全是李淳認為未來可與歐盟國家增進交流合作的一大領域，另一則是外國資訊操弄介選。

李淳強調，台灣理解並尊重歐盟國家採取「一個中國政策」，但他想請歐盟認真思考，對實行一中政策及其含義是否太過「自我審查」，因為已有其他國家對一中政策採取彈性作法，深化與台交往，而且台歐仍有許多事務能在不踩一中政策紅線之下進行。

法國智庫「戰略研究基金會」（Foundation for Strategic Research）分析師倪雅玲（Valerie Niquet）則指出，台灣在經濟、安全和價值理念上對歐盟具有重要性，雖然歐台雙邊投資協定（BIA）在中國因素下陷入停頓，但她鼓勵台灣新政府持續努力推動，這項發展有助於增加台灣的國際空間。

她說，與10年前相較，歐台關係已有許多進展，但還可以做更多，對歐盟而言最重要的是發揮經濟力量，阻擋北京對台動武的欲望，包括灰色地帶的脅迫性戰術，歐盟可以提高北京對台妄動的經濟成本。

布魯塞爾智庫「俄羅斯、歐洲和亞洲研究中心」（CREAS）主任方嫻雅（Theresa Fallon）分析歐洲對台關係的提升，從過去對「一中政策」和北京「一中原則」混淆不清，到如今除了西班牙之外的多數國家都一致站穩「一中政策」，但仍有部分政治領導人誤把兩岸當成類似北愛爾蘭與愛爾蘭的關係，因此必須持續認知教育。

另外，近年歐盟正式文件和領導人發言都談到台海和平重要性，尤其將台海議題視為全球利益，更只是過去9個月來的新論述。她認為這是結構性的轉變。

方嫻雅提出歐台合作因應中國的三項策略，一是合作面對共同的挑戰，二是自我增強能力和韌性，三是建立遏阻中國和保證台海和平的聯盟。

此論壇在布魯塞爾歐洲議會大樓內舉行，共同主持的三位歐洲議會議員柯契夫（Andrey Kovatchev）、庫比柳斯（Andrius Kubilius）和恩席普（Andrus Ansip）致詞時均盛讚大選順利完成彰顯台灣民主的優越。

其他長期挺台的歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）、史蒂芬尼茲（Ivan Stefanec）也出席表達支持。曾任加拿大安全情報局（CSIS）分析師寇謐將（J. Michael Cole）和華府智庫全球台灣研究中心（GTI）執行長蕭良其（Russell Hsiao）也分別從台、美透過視訊擔任與談人。

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