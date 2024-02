他開特斯拉「一邊狂玩蘋果Vision Pro」　遮眼上路危險畫面曝光

▲美國一位民眾一邊駕駛特斯拉,一邊使用頭戴式裝置。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國網路近期瘋傳一段影片,某位特斯拉車主一邊在路上行駛,一邊竟然在使用蘋果頭戴式裝置Vision Pro,看起來相當危險。對此,交通部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)5日也親自轉發影片,提醒駕駛必須時刻保持注意力。

根據社群平台X(前稱推特)瘋傳畫面,車主駕駛著一輛特斯拉電動皮卡Cybertruck,頭上卻戴著蘋果Vision Pro,不僅雙眼視線完全被遮蔽,雙手也沒有放在方向盤上,而是在空中不斷比劃,似乎正在使用「手勢」操控虛擬實境(VR)。

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC