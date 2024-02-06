加拿大歷史性降雪交通癱瘓　部分地區進入緊急狀態

▲加拿大大西洋沿岸的居民遭逢一場「歷史性」降雪。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



文／中央社蒙特婁5日綜合外電報導

加拿大大西洋沿岸的居民遭逢一場「歷史性」降雪，週末的這場降雪讓諾瓦斯科細亞省部分地區陷入癱瘓，當局宣布進入緊急狀態。

法新社、 加拿大廣播公司（CBC）報導，積雪超過1公尺，加上強風，導致交通網絡癱瘓，許多企業、政府機關的辦公室和學校被迫關閉。

加拿大環境部（Environment Canada）氣象學家羅比秀（Bob Robichaud）告訴法新社說：「布里敦角（Cape Breton）東南部周遭地區的降雪量很可能超過100毫米。」並稱這場暴風雪的規模為「歷史性」。

「我們若看一下整個事件，從2日到今天上午，這些數字都是創紀錄的。」

4日下午，諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）布里敦角島（Cape Breton island）當局宣布進入緊急狀態，敦促公民只在「絕對必要」的情況下才能外出。

諾瓦斯科細亞省省長修斯頓（Tim Houston）今天在記者會上說：「如此大量的降雪和這種又厚又黏的雪，十分有難度，所以我們需要時間」來應對。

他表示，已要求渥太華方面派遣部隊和其他資源，以提供協助。

加拿大聯邦緊急應變事務部長石俊（Harjit Sajjan）表示，他已經批准提供緊急援助，除提供加拿大公園管理局的大雪移除設備，還調派海岸防衛隊（Coast Guard）直升機運送物資。

他在前稱推特（Twitter）的X社群平台發文說：「諾瓦斯科細亞省居民，尤其是在布里敦角的人，會發現自己正處於前所未有的暴風雪之中。」

在社群媒體上，居民分享了暴風雪後的影像，其中一些影像顯示，部分積雪高度達到房子的門頂或屋頂。

諾瓦斯科細亞省首府哈利法克斯的公共交通暫停營運，哈利法克斯國際機場（Halifax International Airport）航班則是延誤或取消。