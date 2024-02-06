美加州強烈風暴引洪災泥流！洛杉磯降雨破250mm　3人慘遭路樹壓死

▲強烈風暴「鳳梨急流」襲擊美國加州與亞利桑那州，造成3人慘遭倒塌的樹木壓死。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美西在不到一周的時間連續遭到2個風暴襲擊，從夏威夷附近太平洋挾帶水氣的「鳳梨急流」強烈風暴重創加州和亞利桑納州，如今更停留在南加州上空，導致3500萬人受到冬季風暴、洪水、強風影響，目前已知至少3人被風吹倒的路樹壓死，洛杉磯更迎來250mm的驚人雨量。

根據《路透社》，強烈風暴「鳳梨急流」（Pineapple Express）於當地時間5日襲擊南加州，整個地區降下傾盆大雨，引發街道出現洪水與土石流，加州與亞利桑那州西南部地區更因此發佈洪水、強風、冬季暴風雪等極端氣候警報，估計當地居民至少有3500萬人受到影響，當局呼籲居民儘量減少外出與開車。

美國國家氣象局表示，鳳梨急流4日襲擊北加州時伴隨颶風級的強風，隨著強烈風暴4日晚間和5日往南移，帶來更加強烈的降雨，因此洛杉磯從4日以來已經降下超過250mm的雨量，預計本周降雨減弱以後還會有更多的降雨。

▲比佛利山莊有車輛慘遭土石流淹沒。（圖／達志影像／美聯社）

4日，舊金山灣區和加州中部沿海地區颳起每小時75英里（121公里）的強風，吹倒了樹木與電纜，導致高峰時段約有87.5萬戶停電，且至少有3人慘遭強風吹倒的樹木壓死，包括加州薩特郡首府尤巴城（Yuba City）一名82歲老翁、加州聖塔克魯斯（Santa Cruz）一名45歲男子。

另外，好萊塢山莊（Hollywood Hills）、比佛利山莊（Beverly Hills）等高檔社區因強烈風暴來襲導致山坡崩塌，許多車輛慘遭土石掩埋、房屋受損，泥流更將一棟房屋從地基上掀翻，就連鋼琴也被強風掃到路上。

加州緊急事務辦公室（OES）發言人弗格森（Brian Ferguson）表示，洪水為當地交通帶來重大危險，救援隊已在加州將數十人從危險中解救出來，他們主要是在強風暴雨中試圖開車穿越積水道路，而因此受困。

加州州長紐森（Gavin Newsom）於4日宣布，合計超過2000萬人口的8個郡正式進入緊急狀態。