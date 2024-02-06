　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美加州強烈風暴引洪災泥流！洛杉磯降雨破250mm　3人慘遭路樹壓死

▲▼強烈風暴「鳳梨急流」襲擊美國加州與亞利桑那州，造成3人慘遭倒塌的樹木壓死。（圖／路透）

▲強烈風暴「鳳梨急流」襲擊美國加州與亞利桑那州，造成3人慘遭倒塌的樹木壓死。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美西在不到一周的時間連續遭到2個風暴襲擊，從夏威夷附近太平洋挾帶水氣的「鳳梨急流」強烈風暴重創加州和亞利桑納州，如今更停留在南加州上空，導致3500萬人受到冬季風暴、洪水、強風影響，目前已知至少3人被風吹倒的路樹壓死，洛杉磯更迎來250mm的驚人雨量。

根據《路透社》，強烈風暴「鳳梨急流」（Pineapple Express）於當地時間5日襲擊南加州，整個地區降下傾盆大雨，引發街道出現洪水與土石流，加州與亞利桑那州西南部地區更因此發佈洪水、強風、冬季暴風雪等極端氣候警報，估計當地居民至少有3500萬人受到影響，當局呼籲居民儘量減少外出與開車。

美國國家氣象局表示，鳳梨急流4日襲擊北加州時伴隨颶風級的強風，隨著強烈風暴4日晚間和5日往南移，帶來更加強烈的降雨，因此洛杉磯從4日以來已經降下超過250mm的雨量，預計本周降雨減弱以後還會有更多的降雨。

▲▼比佛利山莊有車輛慘遭土石流淹沒。（圖／達志影像／美聯社）

▲比佛利山莊有車輛慘遭土石流淹沒。（圖／達志影像／美聯社）

4日，舊金山灣區和加州中部沿海地區颳起每小時75英里（121公里）的強風，吹倒了樹木與電纜，導致高峰時段約有87.5萬戶停電，且至少有3人慘遭強風吹倒的樹木壓死，包括加州薩特郡首府尤巴城（Yuba City）一名82歲老翁、加州聖塔克魯斯（Santa Cruz）一名45歲男子。

另外，好萊塢山莊（Hollywood Hills）、比佛利山莊（Beverly Hills）等高檔社區因強烈風暴來襲導致山坡崩塌，許多車輛慘遭土石掩埋、房屋受損，泥流更將一棟房屋從地基上掀翻，就連鋼琴也被強風掃到路上。

加州緊急事務辦公室（OES）發言人弗格森（Brian Ferguson）表示，洪水為當地交通帶來重大危險，救援隊已在加州將數十人從危險中解救出來，他們主要是在強風暴雨中試圖開車穿越積水道路，而因此受困。

加州州長紐森（Gavin Newsom）於4日宣布，合計超過2000萬人口的8個郡正式進入緊急狀態。

ET快訊
來台灣工作不順　2男游回大陸失敗
達美樂pizza醬驗出一級致癌物　店內立即停用
義13歲女遭7男拖到公廁性侵！　男友被迫觀看
小應遭封殺「轉戰考律師」　驚人現況曝光
她洗好頭走出理髮店　慘遭淋尿氣炸
我很想踢！　梅西訪日親上火線回應
快檢查！　54款除濕機「立即停用」
英業達年終今入帳　網友PO文酸「小英」居多
陳天仁驚爆遭「李姓男演員」壓床！　惡行曝光
LIVE／陳沂被打傷勢曝光！吐心聲「我不好很害怕」　囂張嫌落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京積雪5公分！羽田機場31航班停飛　105人滑倒送醫

13歲女被7男拖到公廁性侵　「男友被迫觀看」崩潰：不要傷害她

新加坡通過新法！　性侵犯等「危險罪犯」可無限期拘留

女工作接報案電話　發現「車禍被撞死屍體」是19歲弟弟崩潰

美加州強烈風暴引洪災泥流！洛杉磯降雨破250mm　3人慘遭路樹壓死

我友邦瓜地馬拉外長：考慮與中國建立貿易關係　但維持與台邦交

2女5天內同街被殺「屍體相距137公尺」　死者兒：連環殺手犯案

俄羅斯避制裁取得工具機　立陶宛總理：正與台灣溝通

東京大雪「百合海鷗號」停駛！　乘客被迫下車走軌道畫面曝

冷凍庫壞掉！負責諾貝爾獎醫學院「30年研究全毀」　損失恐達14億

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

東京積雪5公分！羽田機場31航班停飛　105人滑倒送醫

13歲女被7男拖到公廁性侵　「男友被迫觀看」崩潰：不要傷害她

新加坡通過新法！　性侵犯等「危險罪犯」可無限期拘留

女工作接報案電話　發現「車禍被撞死屍體」是19歲弟弟崩潰

美加州強烈風暴引洪災泥流！洛杉磯降雨破250mm　3人慘遭路樹壓死

我友邦瓜地馬拉外長：考慮與中國建立貿易關係　但維持與台邦交

2女5天內同街被殺「屍體相距137公尺」　死者兒：連環殺手犯案

俄羅斯避制裁取得工具機　立陶宛總理：正與台灣溝通

東京大雪「百合海鷗號」停駛！　乘客被迫下車走軌道畫面曝

冷凍庫壞掉！負責諾貝爾獎醫學院「30年研究全毀」　損失恐達14億

苗栗婦產科醫師舞龍迎龍子龍女　祈求「生育新龍」

還沒放先吵一波！他怨春節「爽沒幾天」就開工：台灣假短得X杯

《滾石摘星號》wann飆唱極限轉音　金曲女星嚇喊：想退休了！

拍板！北市動物園4／1調漲門票　非市民全票60元漲至100元

東京積雪5公分！羽田機場31航班停飛　105人滑倒送醫

全縣已堆16.9萬噸垃圾　雲林環保局提醒「春節這2天」停收

防「陳昭姿廢票案」翻版　民眾黨中評會要黨團定「行為準則」自律公約

龍年「發財水」怎麼用？命理師曝「3擺2噴1烹煮」：用對旺20年

告五人開唱「搶票時間」曝光！　跨界日本鬼才打造超狂視覺

13、14期開發商敲碗等　204億元、123筆抵費地年後將標售

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

國際熱門新聞

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

YTR入侵鐵軌拍火車　遭另列火車輾斃

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

只當15天日本小姐！烏克蘭佳麗改口認不倫

「日本小姐」認當小三道歉！　退還后冠

美前AV女優看脫口秀遭逮捕！只因1動作惹禍

英鋼琴家出大招！　秀「中華民國國旗」撂台語：台灣加油

人妻想「參加小王葬禮」逼哭尪：都分手多年了

年終領6個月！理貨員PO文：太過分了

即／東京大雪還停電！影響至少1.3萬戶

13歲女被7男拖到公廁性侵　男友被迫觀看

逼人妻拍A片害輕生！　軍人老公落網裁定羈押

英王查爾斯三世確診罹癌　不是前列腺癌

Fed放鷹　美股大跌274點

更多熱門

相關新聞

2女5天內同街被殺　「屍體相距137公尺」

2女5天內同街被殺　「屍體相距137公尺」

美國印第安納波利斯市(Indianapolis)連續傳出2起命案，52歲女子韋斯(Marianne Weis)被人發現陳屍在一間購物中心後面，然而5天前，警方也在同一條街發現58歲女子拉塞爾(Shannon Lassere)屍體，由於犯案手法相同，引發可能是連環殺手犯案的揣測。

遮眼上路！特斯拉車主狂玩Vision Pro

遮眼上路！特斯拉車主狂玩Vision Pro

2026世足決賽在紐約！　8強賽起都在美國舉行

2026世足決賽在紐約！　8強賽起都在美國舉行

美國近50％選民盼在總統大選前　對川普顛覆案作出判決

美國近50％選民盼在總統大選前　對川普顛覆案作出判決

美財政部代表團將訪中　展開經濟會談

美財政部代表團將訪中　展開經濟會談

關鍵字：

北美要聞美國加州強烈風暴鳳梨急流

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

陳沂遭揍臉4拳「耳肉被撕裂」濺血照曝光！

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

快訊／陳沂被揍首發聲：我不好，很害怕！

說謊很難被識破三大星座！

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

大媽吵架裝死　結局變「3P疊疊樂」

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面