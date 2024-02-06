幕後／青年票流失支持者好焦慮　民進黨選後湧現「入黨潮」

▲民進黨希望找回流失的青年選票，也有年輕支持者透過入黨表達支持。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

綠營面對國會席次銳減、未達成過半目標，啟動選後檢討工作，同時，黨內也出現對青年選票流失的討論。據悉，自1月中旬開始，民進黨突然湧現「入黨潮」，大批年輕支持者申請線上入黨，更在社群平台Threads號召要一同加入民進黨，組織部主任張志豪也透露，不少年輕朋友致電中央黨部，詢問如何申請入黨？何時可以收到黨證？

實際上，過去幾次全國及地方選舉後，經常會出現大量入黨的情況，例如2020年總統蔡英文勝選後號召「辣台派」入黨，而在2018年、2022年民進黨於地方選舉慘敗後，也一度出現「焦慮的支持者們」大量入黨的狀況。

民進黨青年部主任阮俊達觀察，在最近幾場縣市青年座談活動中，不少年輕支持者都反應了對民進黨流失青年選票、國會沒有過半的焦慮，感受到「民進黨遇到挑戰」，希望在這個時刻與民進黨站在一起，或者是基於「愛之深責之切」的立場，認為與其在外面用講的，不如直接參與，加入民進黨帶動改變，團結爭取社會的支持。

阮俊達舉例，尤其在2月1日韓國瑜當選新任立法院長後，當天就有大量支持者、所謂的「1450」，透過社群平台表態要加入民進黨，或者私訊青年部社群詢問，要如何申請入黨？何時能完成入黨程序？或如前立委林靜儀周末在台中舉辦座談活動時，還直接帶來她的黨證，歡迎與會者把自己填為入黨推薦人。

另一方面，面對有不少年輕黨員反映，中央或地方黨部必須讓已經入黨的年輕人們有參與感、成就感，才能爭取更多支持，否則除了領一張黨證、每年繳300元黨費，黨員與一般支持者似乎沒有什麼不同，阮俊達說明，黨主席賴清德去年就曾鼓勵各縣市黨部舉辦青年活動，在選舉過後，青年部也計畫規劃與青年黨員互動的公開活動，讓他們可以直接提供意見、增加參與感，不要讓黨員覺得「選輸了才開檢討會」，而是平時就要聽大家的想法。

張志豪則分享，選後的確出現「入黨潮」的趨勢，但實際人數需要等到各縣市黨部審核後才能確定。他說，他就接到不少電話，有年輕人致電詢問申請線上入黨後，哪時可以收到黨證？有沒有機會拿到當年「限量版」樣式的黨證？還有年輕朋友特別反應，可不可以不要把申請文件寄到戶籍地，改寄到租屋的通訊地址。

張志豪也透過Threads談及，「無獨有偶，剛剛也有來電問線上入黨的連結，非常振奮！信賴台灣，民主同行，大家一起加油」；收到大家很多組織深化的想法和建議，他會盡快歸納統整起來。