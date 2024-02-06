　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／青年票流失支持者好焦慮　民進黨選後湧現「入黨潮」

▲▼民進黨青年發展於7月26日舉辦「Team年輕！國務青實習Demo Day」 賴清德。（圖／民進黨提供）

▲民進黨希望找回流失的青年選票，也有年輕支持者透過入黨表達支持。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

綠營面對國會席次銳減、未達成過半目標，啟動選後檢討工作，同時，黨內也出現對青年選票流失的討論。據悉，自1月中旬開始，民進黨突然湧現「入黨潮」，大批年輕支持者申請線上入黨，更在社群平台Threads號召要一同加入民進黨，組織部主任張志豪也透露，不少年輕朋友致電中央黨部，詢問如何申請入黨？何時可以收到黨證？

實際上，過去幾次全國及地方選舉後，經常會出現大量入黨的情況，例如2020年總統蔡英文勝選後號召「辣台派」入黨，而在2018年、2022年民進黨於地方選舉慘敗後，也一度出現「焦慮的支持者們」大量入黨的狀況。

民進黨青年部主任阮俊達觀察，在最近幾場縣市青年座談活動中，不少年輕支持者都反應了對民進黨流失青年選票、國會沒有過半的焦慮，感受到「民進黨遇到挑戰」，希望在這個時刻與民進黨站在一起，或者是基於「愛之深責之切」的立場，認為與其在外面用講的，不如直接參與，加入民進黨帶動改變，團結爭取社會的支持。

阮俊達舉例，尤其在2月1日韓國瑜當選新任立法院長後，當天就有大量支持者、所謂的「1450」，透過社群平台表態要加入民進黨，或者私訊青年部社群詢問，要如何申請入黨？何時能完成入黨程序？或如前立委林靜儀周末在台中舉辦座談活動時，還直接帶來她的黨證，歡迎與會者把自己填為入黨推薦人。

另一方面，面對有不少年輕黨員反映，中央或地方黨部必須讓已經入黨的年輕人們有參與感、成就感，才能爭取更多支持，否則除了領一張黨證、每年繳300元黨費，黨員與一般支持者似乎沒有什麼不同，阮俊達說明，黨主席賴清德去年就曾鼓勵各縣市黨部舉辦青年活動，在選舉過後，青年部也計畫規劃與青年黨員互動的公開活動，讓他們可以直接提供意見、增加參與感，不要讓黨員覺得「選輸了才開檢討會」，而是平時就要聽大家的想法。

張志豪則分享，選後的確出現「入黨潮」的趨勢，但實際人數需要等到各縣市黨部審核後才能確定。他說，他就接到不少電話，有年輕人致電詢問申請線上入黨後，哪時可以收到黨證？有沒有機會拿到當年「限量版」樣式的黨證？還有年輕朋友特別反應，可不可以不要把申請文件寄到戶籍地，改寄到租屋的通訊地址。

張志豪也透過Threads談及，「無獨有偶，剛剛也有來電問線上入黨的連結，非常振奮！信賴台灣，民主同行，大家一起加油」；收到大家很多組織深化的想法和建議，他會盡快歸納統整起來。

ET快訊
小心過年爆肥！　醫揭9種「熱量破表零食」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／青年票流失支持者好焦慮　民進黨選後湧現「入黨潮」

柯建銘批藍4提案像「義和團」　喊話黃國昌「你的國會改革是這套？」

瘦肉精爭議延燒　張啓楷籲：地方中央放下爭執讓民眾好過年

價格曝光！韓國瑜「龍耀吉慶」春聯網購平台開賣　竟有雙重版本

「資深扁迷」陳昭姿協商暴走　陳水扁憶救命之恩：恩同再造，無以為報

國民黨中常委候選人名單曝！首度少於應選名額　藍委僅一人參選

蔡英文春節前視導部隊　1年義務役兵秀格鬥技、丟手榴彈

「桃喜」春聯諧音不吉利？網揭鄭文燦也用同詞　桃市府：尊重

柯建銘批陳昭姿潑婦罵街　「在立院30年沒看過這麼沒禮貌的行為」

TVBS民調／六都市長就任周年滿意度　盧秀燕奪冠、張善政墊底

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

幕後／青年票流失支持者好焦慮　民進黨選後湧現「入黨潮」

柯建銘批藍4提案像「義和團」　喊話黃國昌「你的國會改革是這套？」

瘦肉精爭議延燒　張啓楷籲：地方中央放下爭執讓民眾好過年

價格曝光！韓國瑜「龍耀吉慶」春聯網購平台開賣　竟有雙重版本

「資深扁迷」陳昭姿協商暴走　陳水扁憶救命之恩：恩同再造，無以為報

國民黨中常委候選人名單曝！首度少於應選名額　藍委僅一人參選

蔡英文春節前視導部隊　1年義務役兵秀格鬥技、丟手榴彈

「桃喜」春聯諧音不吉利？網揭鄭文燦也用同詞　桃市府：尊重

柯建銘批陳昭姿潑婦罵街　「在立院30年沒看過這麼沒禮貌的行為」

TVBS民調／六都市長就任周年滿意度　盧秀燕奪冠、張善政墊底

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁　侯友宜：創造3000個就業機會

Karina曝「親姊姊比我漂亮」！　盛讚：這輩子遇過最善良帥氣的人

2024迎新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

柯建銘批藍4提案像「義和團」　喊話黃國昌「你的國會改革是這套？」

支持者好焦慮　民進黨選後湧現「入黨潮」

「資深扁迷」陳昭姿協商暴走　陳水扁憶救命之恩：恩同再造，無以為報

價格曝光！韓國瑜春聯網路開賣　竟有雙重版本

國民黨中常委候選人名單曝！首度少於應選名額　藍委僅一人參選

瘦肉精爭議延燒　張啓楷籲：地方中央放下爭執讓民眾好過年

桃園春聯「桃喜」被轟不吉利　謝克洋嗆：民進黨桃園市議員造反了！

TVBS民調／六都市長就任周年滿意度　盧秀燕奪冠、張善政墊底

柯建銘批陳昭姿潑婦罵街　「在立院30年沒看過這麼沒禮貌的行為」

「桃喜」春聯諧音不吉利？網揭鄭文燦也用同詞　桃市府：尊重

NET商場爭議還在燒　謝國樑關閉臉書留言

蔡英文春節前視導部隊　1年義務役兵秀格鬥技、丟手榴彈

「周萬來是韓國瑜最佳補藥」　郭正亮：柯建銘看到他不敢亂來！

韓國瑜找周萬來任立院秘書長　吳子嘉：一下就破了柯建銘的局

更多熱門

相關新聞

柯建銘批藍4提案像「義和團」　喊話黃國昌「你的國會改革是這套？」

柯建銘批藍4提案像「義和團」　喊話黃國昌「你的國會改革是這套？」

國民黨立院黨團總召傅崐萁近日拋出成立國會特偵組，全力推動打貪打腐、國會革新，相關倡議被質疑是私設刑堂且違憲。民進黨立院黨團總召柯建銘今（6日）表示，國民黨的提案除侵犯總統職權外，更取代行政院、司法院及監察院，完全破壞憲政體制、權力分立原則，「比義和團還義和團，更是超越北韓、中國，黃國昌的國會改革是這套嗎？你吞得下去嗎？毀憲亂政，莫此為甚！」

「資深扁迷」陳昭姿協商暴走　陳水扁憶救命之恩：恩同再造，無以為報

「資深扁迷」陳昭姿協商暴走　陳水扁憶救命之恩：恩同再造，無以為報

柯建銘批陳昭姿潑婦罵街　「在立院30年沒看過這麼沒禮貌的行為」

柯建銘批陳昭姿潑婦罵街　「在立院30年沒看過這麼沒禮貌的行為」

台灣女子教英鋼琴家講台語　林俊憲曝：她是我以前的助理！

台灣女子教英鋼琴家講台語　林俊憲曝：她是我以前的助理！

中市府稱台糖豬肉驗出瘦肉精　綠委籲應確認再公布：豬農恐慌又憤怒

中市府稱台糖豬肉驗出瘦肉精　綠委籲應確認再公布：豬農恐慌又憤怒

關鍵字：

民進黨青年選票入黨潮選後檢討青年力量

讀者迴響

熱門新聞

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

陳沂街頭被毆又遭「二度暴力」　丹妮婊姐發聲引網讚

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

台積電員工分紅　平均每人149.52萬

即／台中「干城市場」大火　現場濃煙衝天

細肩爆乳女來台賣淫　拍大把鈔票炫富

網求《甄嬛傳》馬拉松跳過甘露寺　電視台回應

過年紅包3000元很失禮！　詳細行情大公開

小心過年爆肥！醫揭9種熱量破表零食

叔叔自助餐「住3200萬豪宅」！他驚：不起眼工作

21歲黑衣男狠揍陳沂　「專業打手」3關鍵曝

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面