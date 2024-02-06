中市府稱台糖豬肉驗出瘦肉精　綠委籲應確認再公布：豬農恐慌又憤怒

▲國民黨立委鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市政府聲稱台糖「安心豚」梅花豬肉片檢出含瘦肉精，但行政院食安辦公布送驗的45件同批樣本皆未驗出瘦肉精，對此，民進黨立委鍾佳濱今（6日）指出，西布特羅全球沒有藥廠出貨、在台沒有販售，事後經過不同政府機關重複化驗都沒有使用瘦肉精的情況，但已對小型豬農造成傷害。他也憂心，豬農好不容易盼到春節期間行情最好的時候，卻遭遇打擊，恐怕求償無門，彰化、雲林、屏東等養豬大縣的豬農不僅恐慌，也非常憤怒

鍾佳濱指出，此次台中市政府衛生局抽驗台糖上架肉品卻查出疑似檢出瘦肉精，但卻是全球沒有藥廠出貨、在台沒有販售、幾乎未使用的西布特羅。他認為，檢驗結果逼近極限值，事後經過不同政府機關重複化驗都沒有使用瘦肉精的情況，案件是否為檢驗儀器誤差有待相關機關檢證，但確實已對小型豬農造成傷害。

鍾佳濱分析，假設若最後證實烏龍一場，台糖的商譽、下架的損失仍可透過司法訴訟求償，但過去中小型豬農承受國際飼料的上漲已凍漲多時，受限於通路多以傳統市場為主，價格缺乏彈性，如今終於盼到春節期間行情最好的時候，卻遭遇打擊，他擔心中小型豬農的損失恐怕求償無門，彰化、雲林、屏東等養豬大縣的豬農不僅恐慌，也非常憤怒。

鍾佳濱表示，為確保全民食安與捍衛豬農權益，他希望未來有關機關在食安的把關上應均衡周延，待完整確認再行發佈，以保障人民安全，也不要造成豬農血本無歸；他這兩天也會拜訪屏東養豬戶、食安系教授等，盼盡早釐清真相。