台灣女子教英鋼琴家講台語　林俊憲曝：她是我以前的助理！

▲卡瓦納喊台灣加油，片中女子為民進黨立委林俊憲前助理。（圖／翻攝Dr K Boogie Woogie臉書）

記者皮心瑀／台北報導

英國鋼琴家卡瓦納(Brendan Kavanagh)日前在英國倫敦車站公開演奏鋼琴遭多名中國大陸遊客鬧場爆紅，5日他先在臉書po出他在事件地點高舉台灣國旗的照片，又在一名台灣女生指導下用台語說出「台灣加油」，再度引來關注。民進黨立委林俊憲指出，畫面中的女子是他以前的助理。

卡瓦納先前在倫敦車站彈奏鋼琴並直播，卻遇上多名中國大陸遊客上前要求不要拍攝，稱是他們國家的法律不允許，雙方爆發口角，引發熱議。

為了避免類似的事情重演，卡瓦納採納許多網友的意見，還在車站裡高舉中華民國國旗，表示「今天在鋼琴前很平靜」，接著是一個戴墨鏡耍帥笑的emoji（顏文字），另一篇貼文中卡瓦納和一名台灣女生錄下一段影片，片中兩人一起用中文和台語說「台灣加油」。

林俊憲指出，該名女子是他以前的助理，前陣子大家在吵王志安事件的時候，英國正發生中國大陸遊客大鬧鋼琴師的事件。當時她就分享，這件事在英國輿論延燒的程度超乎想像，那時她就有說正在思考要做些什麼，沒想到最後決定以這種最可愛的形式，清楚讓英國人知道兩岸的不同。

林俊憲說，當初她要去英國留學，他們都很捨不得，現在看來，她真的是去對了地方，也讓他想起以前留學美國時，在台灣同鄉會力戰中國學生的時光。台灣的知名度，就是靠著一代代可愛又勇敢的異鄉遊子逐漸闖出來的。

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