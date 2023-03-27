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桃園工策會執行長是「大咖」　藍營盼市府重用加速產業發展

▲前行政院副院長杜紫軍擔任桃園工策會執行長，市議員林政賢盼市府重用加速產業發展。（圖／林政賢服務處提供）

▲前行政院副院長杜紫軍擔任桃園工策會執行長，市議員林政賢建議張誠局長多借重，加速產業發展。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會27日進行經濟發展局工作報告，市議員林政賢針對工策會發展方向、停水問題、活化桃園商圈等議題提出質詢，同時也肯定市府聘請前行政院副院長杜紫軍擔任工策會執行長，希望經發局能密切與其配合，加速桃園經濟發展。經發局局長張誠指出，將會定期召開專家諮詢會議，讓桃園產業能持續成長。

林政賢指出，桃園區後站一帶(南門里，福林里，玉山里，豐林里，泰山里)，因為介壽路捷運工程等因素，常常停水，一個月停兩三次，甚至去年8月有一個月停15次以上，而且大多都是無預警，只有一次是有公告，擔心萬一人在上班，來不及關馬達，若燒壞可能會發生火災，建議如果一個月內停水太頻繁，應協調自來水公司要退水費，不應該錢也收，發生問題要人民自己吞下去，非常不合理。

尤其是，桃園區玉山里、泰山里週邊是工業區，正常供水、供電非常重要，無預警的停水或停電，對於工廠的運作都有很大的影響。另外，針對桃園站前商園到桃園老城區的發展，林政賢也表示 桃園站前商圈以火車站為中心，至成功路一帶的商圈範圍，包括了許多現存或已改建的文史景點。

區內有具重要發展歷史意義的建物，如桃園市訂古蹟大廟景福宮、已被指定為歷史建物的大廟派出所、米倉劇場，已有70年以上歷史的楊氏家廟等，都是桃園非常珍貴的資產，建議應召開跨局處的協調會，做整合式的推動或跟民間一同合作，讓桃園重要的文化、商業的聚點能經營起來，帶動地方的繁榮。

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