▲桃園無法申請工廠納管業者，市議員謝美英建議「輔導優先」。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會27日進行經發局工作報告，市議員謝美英針對工廠納管及輔導提出質詢指出，桃園市工廠納管從109年3月20日施行，受理申請納管廠家有3624件，核准2133件，駁回578件，撤件570件；無法順利申請納管的原因雖很多，但她認為，政府應該主動協助申請納管的業者，而非讓業者自己東跑西跑、到處碰壁！

謝美英指出，經發局是主管機關，業者送件到經發局，經發局負責審查，後續每個關卡、每個流程都是業者自己要去跑，桃園過去就是一個城鄉並存的都市，從過去的發展歷史，鄉還是大於城，所以，許多農地週邊都有水利地，更多時候是整塊地，中間有一條水利溝。

政黨輪替之後，各局處承辦更換頻頻，水利溝能否租用、買賣或是廢溝，決定權在現今農水署的地方管理處，但工作站人員經常輪調，每次會勘的人都不同，承辦不同，見解也不同，讓業者無所適從。然，經發局給予的改善期限到了，業者只能一次又一次申請展延。

謝美英認為，主管機關每個案件應該有一定的答案跟流程，而不是承辦換了事情就停了、方向就變了，尤其最近，各局處承辦大風吹，許多案件感覺又打回原點。她呼籲經發局主動出擊，針對工廠納管與農水署地方管理處等跨局處開會，定出一個申辦流程，該走廢溝的是什麼狀況？可以租用的，是什麼狀況？甚至，可以買的，是什麼條件？制式化規定之下，再針對現場狀況進行裁決，否則，官方決策都不一定了，納管期限內辦不到，又要被罰錢，根本是擾民！