　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「有人已放年假？」一票爽舉手：上周六開始　休12天全場羨慕

▲▼滑手機,追劇,看YouTube,看影片,男友,直男,薪水小偷,偷懶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲有人早就開始放假。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆春節七天年假倒數，從大後天（8日）開始放，很多人已經迫不及待。有網友就好奇，有沒有人從今（5）天就開始休？就有一票人羨慕點頭，「一堆高階主管早就放假去惹」、「今天休的話星期六就放了。」還有爽休網友現身，「我禮拜六就放了」、「已經飛國外好幾天了給你參考。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「有人今天開始休假嗎？」文中好奇「有人今天開始休年假了嗎？」如果今天就開始休的話，等於一下子就可以休個兩個禮拜，「或者有人直接休到二月底，3月1號才開始上班？這樣的人多嗎？」最後直呼「真羨慕」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引發熱論，就有人秒點頭，「一堆早就出國玩了」、「有些傳產今天開始放」、「我同事上禮拜四就開休了，一路休到2/19，真滴舒服Q_Q」、「公司一堆人休，這時候來上班跟放假也差不多」、「有的工廠早就放了。」

也有網友聲稱已在放假，「上禮拜就放了，工地工班要到正月十五才回來」、「我啊！上周去日本玩就開始放假了」、「我是真的休到228之後才上班，每年都這樣，冬季休息。」其中，大票人紛紛點名「1職業」，「立委啊」、「立委早就休了」、「立委啊！比我早放比我晚開工，還超高薪。」

ET快訊
快訊／國1嚴重事故！2車變形「皺成一團」駕駛受困
周天成驚罹大腸癌！常見症狀曝　「8類人」快照大腸鏡
獨／朱芯儀曝「兒轉學真相」遭酸　女網友挨告出庭
快訊／國1連環撞　駕駛受困！現場回堵5km
「道頓堀川」漂男屍！　疑遭觀光船捲入慘死
最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」　女教師8年後現狀曝
快訊／周天成罹癌！　封王後首公開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

腺病毒大流行！學童參加冬令營發高燒7天　春節恐「上下夾擊」

學測寫作考「貼標籤」　原民生談「騎山豬、射飛鼠」結合生活經驗

「有人已放年假？」一票爽舉手：上周六開始　休12天全場羨慕

迪化街大媽「開戰試吃年獸」遭排擠　討拍文被轟爆！

年終爽領18萬！媽要求「親戚都要給紅包」　妹子崩潰：要吃自己了

桃園第1道春雷響！今晚鋒面通過北部轉濕涼　冷氣團小年夜報到

2款「台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶購：好幾家都賣光了

榮總忘年會高衩妹辣爆！他色讚「護理師好頂」…猜錯身分糗了

國民公公發福利！「德德回眸笑」深夜衝破5萬讚　網喊：像看開票

快訊／台糖豬提瘦肉精複檢！台中衛生局證實：將分成2次化驗

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

腺病毒大流行！學童參加冬令營發高燒7天　春節恐「上下夾擊」

學測寫作考「貼標籤」　原民生談「騎山豬、射飛鼠」結合生活經驗

「有人已放年假？」一票爽舉手：上周六開始　休12天全場羨慕

迪化街大媽「開戰試吃年獸」遭排擠　討拍文被轟爆！

年終爽領18萬！媽要求「親戚都要給紅包」　妹子崩潰：要吃自己了

桃園第1道春雷響！今晚鋒面通過北部轉濕涼　冷氣團小年夜報到

2款「台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶購：好幾家都賣光了

榮總忘年會高衩妹辣爆！他色讚「護理師好頂」…猜錯身分糗了

國民公公發福利！「德德回眸笑」深夜衝破5萬讚　網喊：像看開票

快訊／台糖豬提瘦肉精複檢！台中衛生局證實：將分成2次化驗

李永然、曾春僑／透過形塑希望與尊重工作場域　降低警察自我傷害

俄裝甲縱隊團滅！11輛全炸成廢鐵　烏軍無人機第一視角畫面曝

快訊／國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

愛貓遭毒殺亡卻被認定「被咬死」　她氣炸：難道貓咬舌自盡

李之勤砸7位數圓夢　出道35年首次個唱「3聲道」齊發

曹耀鈞／賴政府該擔心的不是朝小野大　拿出反貪腐意志

救陸股　中國證監會黨委會議：防範異常嚴打做空

疑坐過站…男拉自強號「車長閥」害急煞！　鐵路警已掌握身分

外資來台買房量縮「創7年新低」　內行揭背後4主因

車程增15倍！暴雪致湖北高速癱瘓　乘客下車「燒木柴取暖」

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

正妹吃炸蛋蔥油餅遭噴蛋黃！近照曝光鄉民嗨翻

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

裝大方讓男友「去洗泰國浴」　她聽細節崩潰喊噁

二度就業媽遭排擠　原因曝光遭酸爆

「樂活夜櫻季」盛開美景　住戶哀喊：東湖人的災難

小人陷害！「5生肖」恐衰一整年

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

榮總尾牙高衩妹辣爆「護理師好頂」？真相曝

過年好冷！　恐跌破7℃

過年濕冷！全台連下3天　最低溫時間曝

要放假了！　「過年NG行為」一次看

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

更多熱門

相關新聞

北市過年有防疫門診！還可打XBB疫苗

北市過年有防疫門診！還可打XBB疫苗

本周就是農曆春節，但因流感、新冠肺炎等呼吸道傳染病仍在流行期，為避免呼吸道疾病就醫造成急診壅塞，台北市40家醫院及79家診所自小年夜至大年初五期間，分時段開設755診次防疫門診，均有提供公費流感及新冠抗病毒藥劑服務，另有38間社區藥局也提供新冠口服抗病毒藥物及一般處方箋領藥服務。

春節連假卡到薪資入帳日　勞動部：儘量提早發放

春節連假卡到薪資入帳日　勞動部：儘量提早發放

紅包錢領了沒？　各地警察機關「免費護鈔」

紅包錢領了沒？　各地警察機關「免費護鈔」

過年濕冷！全台連下3天　最低溫時間曝

過年濕冷！全台連下3天　最低溫時間曝

要放假了！　「過年NG行為」一次看

要放假了！　「過年NG行為」一次看

關鍵字：

假期放假春節休假年假主管過年PTT

讀者迴響

熱門新聞

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

正妹吃炸蛋蔥油餅遭噴蛋黃！近照曝光鄉民嗨翻

高二女生上學遭性侵　洗車工「自白反悔」被判無罪

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

正妹行李箱「狂震」　羞恥掩面臉漲紅

每天開除濕浴室仍發霉！網推小資清潔法

收購40KG「廢棄刮刮樂」對獎結果驚人

11-12月發票誕生13名千萬幸運兒！　17人中200萬嗨領紅包

裝大方讓男友「去洗泰國浴」　她聽細節崩潰喊噁

騙夫出門玩？基隆人妻收苗栗1.2萬罰單

更多

最夯影音

更多
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面