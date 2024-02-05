「有人已放年假？」一票爽舉手：上周六開始　休12天全場羨慕

▲有人早就開始放假。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆春節七天年假倒數，從大後天（8日）開始放，很多人已經迫不及待。有網友就好奇，有沒有人從今（5）天就開始休？就有一票人羨慕點頭，「一堆高階主管早就放假去惹」、「今天休的話星期六就放了。」還有爽休網友現身，「我禮拜六就放了」、「已經飛國外好幾天了給你參考。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「有人今天開始休假嗎？」文中好奇「有人今天開始休年假了嗎？」如果今天就開始休的話，等於一下子就可以休個兩個禮拜，「或者有人直接休到二月底，3月1號才開始上班？這樣的人多嗎？」最後直呼「真羨慕」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引發熱論，就有人秒點頭，「一堆早就出國玩了」、「有些傳產今天開始放」、「我同事上禮拜四就開休了，一路休到2/19，真滴舒服Q_Q」、「公司一堆人休，這時候來上班跟放假也差不多」、「有的工廠早就放了。」

也有網友聲稱已在放假，「上禮拜就放了，工地工班要到正月十五才回來」、「我啊！上周去日本玩就開始放假了」、「我是真的休到228之後才上班，每年都這樣，冬季休息。」其中，大票人紛紛點名「1職業」，「立委啊」、「立委早就休了」、「立委啊！比我早放比我晚開工，還超高薪。」