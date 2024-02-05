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過年濕冷！全台連下3天　最低溫時間曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析吳聖宇分析過年天氣，提醒周三至周五除夕各地都是容易下雨的天氣型態；周六初一冷空氣達到最強，中部以北到東北部空曠地區低溫有機會降到10-12度左右。

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

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▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象署）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

吳聖宇表示，受到鋒面尾端掠過影響，台中以北沿海地區在今天清晨有局部對流系統發展，閃電觀測顯示有閃電訊號出現，應該有局部雷雨情況，也是今年第一次觀測到春雷的現象；不過，這些對流系統發展範圍都很小，移動也很快，因此並不會停留造成較大的雨量，只有在通過的時候會感受到雨勢較大。

吳聖宇指出，春雷的出現也代表春季天氣型態更加明顯，包括近期濃霧頻頻出現、晴雨變化快速，以及今天響起春雷等等，都是春季天氣該有的特徵。

吳聖宇說，鋒面本身已經快速通過台灣向東移動，後續的一些雲層還會陸續經過，中部以北到東北部一帶，今天上半天仍將持續有短暫陣雨機會，有些地方在發展較好的對流系統通過時，短時間雨勢可能稍微大一些，但是整體雨量還不至於太多。

吳聖宇分析，下半天之後隨著後方東北季風增強，降雨會逐漸轉移到迎風面地區為主，包括北部、東半部還是會有些短暫陣雨，中部、南部則是山區會有局部短暫陣雨，平地轉為多雲的天氣；周二持續受到東北季風影響，北部、東半部仍有短暫陣雨，中南部維持多雲或有陽光的天氣型態。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇表示，周三是春節假期前最後一天上班，不過隨著華南雲雨帶接近，降雨將會由北往南、自西向東逐漸增多，各地陸續都會轉為有短暫陣雨天氣，這波華南雲雨帶的降雨，預估會持續到初四小年夜及周五除夕，因此從周三開始，將會連續3天都是容易下雨的天氣型態。

吳聖宇指出，這3天中北部、東北部的降雨時間還是會相對比較長，陰雨明顯，局部區域的累積雨量也會相對較多，南部及花東就比較偏向短暫陣雨的類型，降雨一陣一陣，但是整體來說各地都是會下雨的。

吳聖宇提到，周六初一開始，雲雨帶就明顯向東移開，降雨顯著減少，只剩下東半部還有些局部降雨，西半部普遍會恢復多雲到晴的天氣；周日初二、下周一初三持續乾冷，各地都是多雲或有陽光的天氣型態；下周二初四、下周三初五轉為高壓迴流東南到偏南風環境，但水氣仍不多，各地大致都還是多雲到晴，東半部偶有些零星降雨機會，西半部夜晚清晨則可能有局部霧發生的情況。

▼年假前期偏濕冷。（圖／資料照）

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

吳聖宇提醒，溫度方面也是在假期前半會比較冷，冷空氣從周三就開始逐漸南下，周四小年夜、周五除夕一路降溫，周六初一冷空氣達到最強，中部以北到東北部空曠地區低溫有機會降到10-12度左右，整體大約在冷氣團到強烈冷氣團的等級，南部及花東空曠地區低溫也會降到12-14度間。

吳聖宇表示，雖然沒有像前一波寒流這麼低溫，不過配合降雨，濕冷的感受仍會比較明顯，且持續時間也滿長的；周六初一到下周一初三清晨轉為乾冷，白天因為有陽光關係，溫度會逐漸回升上來，但夜晚清晨受到輻射冷卻作用影響，中北部、東北部空曠地區預估還是有機會來到10-12度左右的低溫。

吳聖宇指出，下周二初四、下周三初五高壓迴流帶來暖空氣，溫度回升就會比較明顯，白天逐漸變得溫暖，但是夜晚清晨還是稍有涼意。

吳聖宇說，至於這波濕冷會不會再度造成高山降雪，目前來看條件並不是特別好，預估除夕、初一這兩天台灣上空3000公尺以上高空，有機會降到0度或以下的溫度，配合水氣的狀況，整體來看可能在除夕當天，3000-3500公尺或以上高山區域才比較會有降雪、冰霰發生的機會。

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