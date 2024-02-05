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要放假了！　「過年NG行為」一次看

（圖／翻攝「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」臉書）

▲醫師提醒過年期間的NG行為。（圖／翻攝「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

7天春節連假即將登場，泌尿科醫師陳鈺昕提醒，過年休息想CHILL，避開5大「懶豬豬行為」，一不小心就可能讓假期變成與廁所的大亂鬥。

陳鈺昕近日在臉書發文，提醒大家注意過年NG行為：

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1、久坐打麻將

打麻將是過年的必備節目，但久坐不動可是雙刃劍！除了會感到腰痠背痛，對泌尿系統也是一大考驗，偶爾站起來晃晃腿，補充水分與尿尿真的很重要啊！

2、躺在被窩不想尿尿

在被窩裡滑手機根本不想起床 但憋尿是真的禍害！你是在家過年，不是在參加「最強憋尿大賽」，被窩好舒服是真的，但別讓尿意變成威脅你的幸福時光。

3、長途返鄉狂喝茶和咖啡

長途返鄉，大家都想保持清醒，小心泌尿系統的八國聯軍：咖啡、茶還有各種含咖啡因的飲品。狂飲咖啡、茶，等於是在泌尿系統為自己設置時間炸彈，遇到塞車或找不到休息站，一不小心就讓你的尿道變成滑水道！

4、飲食不節制，大魚大肉都來

春節當然要好好大快朵頤，但是節制一下也是必要的，飲食不節制，可能會讓你的胃變成魚市場，你的腸道變成了肉類加工廠。短時間內處理海量大魚大肉，可不是身體能應付的！要是又沒有攝取足夠的飲水量，高油、高脂、高鹹很容易引起結石困擾。

5、日夜顛倒

日夜顛倒可能讓你成為健康的「逆時針」和「反向指標」，這樣子可是不受身體歡迎的，別忘了春節是要好好休息，犒勞一整年的辛勤，而不是在參加夜店派對。

陳鈺昕表示，總之，春節放鬆的同時，別忘了注意自己的身體，攝取足夠水分、不憋尿、飲食結構控制好，迎接健康又快樂的春節吧！

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