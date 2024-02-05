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歡喜迎龍年　南消文賢分隊防災魔法體驗祭

▲南消五大隊文賢分隊，特別結合十鼓仁德文創園區員工及參訪民眾，在魔法夜祭期間，共同舉辦防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消五大隊文賢分隊，特別結合十鼓仁德文創園區員工及參訪民眾，在魔法夜祭期間，共同舉辦防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「防火觀念做的好，龍年好運沒煩惱」！南消五大隊文賢分隊，特別結合十鼓仁德文創園區員工及參訪民眾，在魔法夜祭期間，共同舉辦防災宣導活動，希望藉由十鼓仁德文創園區致力讓糖廠風華再現，努力保留台灣文化的文創精神，一起號召民眾來參與有意義的活動。

▲南消五大隊文賢分隊，特別結合十鼓仁德文創園區員工及參訪民眾，在魔法夜祭期間，共同舉辦防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次防火宣導目的在於配合消防局防災宣導政策，結合十鼓文創園區的魔法夜祭活動協同辦理『消防魔法體驗祭』，使民眾了解如何防火防災對策，進行防火、防災常識宣導，教導災難中如何避難逃生，以期達到傳達正確的消防常識，並強化防火防災宣導效果。

▲南消五大隊文賢分隊，特別結合十鼓仁德文創園區員工及參訪民眾，在魔法夜祭期間，共同舉辦防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動內容採闖關體驗攤位進行，項目有一、由大灣婦宣隊所組成的<防災魔法風水師>進行一、住宅用警報器推廣、逃生避難、居家安全宣導、消防車及個人裝備展示、旗幟及119消防人員專屬留言看板宣導。

▲南消五大隊文賢分隊，特別結合十鼓仁德文創園區員工及參訪民眾，在魔法夜祭期間，共同舉辦防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文賢分隊所設計救護ＣＰＲ按壓競賽<ＣＰＲ魔幻救援手>、解說瞄子操作現場進行射水體驗<水の呼吸-魔法龍射手>，參與民眾於闖關結束後發贈宣導品。防火宣導時間時逢春節前夕及寒流來襲，因此宣導寒流來襲家戶用火用電瓦斯需更謹慎，針對一氧化碳中毒、電暖器的使用、住警器安裝及年節期間有關爆竹煙火使用注意事項更需注意，加強宣導防災安全，有效落實用火、用電使用，以達防災重於救災，離災優於防災觀念。

▲南消五大隊文賢分隊，特別結合十鼓仁德文創園區員工及參訪民眾，在魔法夜祭期間，共同舉辦防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲提醒民眾:「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」。藉此活動過程介紹居家住警器裝設重要性及向民眾傳達防災防火觀念宣導。希望民眾能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己保護他人。

▲南消五大隊文賢分隊，特別結合十鼓仁德文創園區員工及參訪民眾，在魔法夜祭期間，共同舉辦防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，消防單位平時除了救災救護及為民服務工作外，與轄內民眾更要保持良好的互動，藉由在地十鼓仁德文創園區活化閒置的空間提供民眾親近文化藝術的場地來進行防火宣導教育，期許在認真辦理每一場宣導活動都能讓民眾有所收獲，保有正確防火防災觀念。

▲南消五大隊文賢分隊，特別結合十鼓仁德文創園區員工及參訪民眾，在魔法夜祭期間，共同舉辦防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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