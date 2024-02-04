南消七大隊結合祀典武廟　辦學生FUN寒假來繪古蹟防災繪畫比賽

▲台南市消防局第七大隊4日結合台灣祀典武廟關聖帝君聖誕，共同辦理「學生FUN寒假，來繪古蹟防災」暨消防闖關活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊4日結合台灣祀典武廟關聖帝君聖誕，共同辦理「學生FUN寒假，來繪古蹟防災」暨消防闖關活動，吸引不少民眾親子一同參與。

設計繪畫內容為古蹟廟宇、消防救災救護圖案及消防車輛等主題，現場並設置消防車體驗、小小消防員、CPR教學、防災彈珠台、住警器宣導等闖關活動，讓參加繪畫比賽學生及家長們學到古蹟防火災常識。

此次活動於台灣祀典武廟前廣場舉辦，其武廟也是歷史悠久的國定古蹟廟宇，適逢「榮耀台南400」活動且學生放寒假，台南市消防局第七大隊結合台灣祀典武廟辦理本次消防繪畫比賽，搭配消防人員的闖關宣導教具實際操作體驗及專業解說，讓現場參加比賽學生們畫進圖畫紙裡，顯示防火宣導另類宣傳海報，而這些作品將展示於武廟，讓平時至廟參拜之民眾了解古蹟防災的重要性，活用防災知識技巧，更強化民眾更熟悉古蹟及平常生活之防災效能，並藉由「學生FUN寒假，來繪古蹟防災」活動讓防火防災意識深植心中，進而達到減災之目的。

台灣祀典武廟主委林培火表示，感謝消防局第七大隊的打火兄弟們，辦理本次消防繪畫比賽暨闖關宣導，不僅能使廟方人員、學生、家長及參拜民眾，藉由此次活動更貼近消防各項知識及瞭解古蹟防災都為重要。

第七大隊大隊長石家源表示，利用現場繪畫比賽畫出古蹟防災及消防觀念是非常好及另類宣導，藉由比賽畫出各項宣導之圖案來提醒民眾居安思危以防患未然，達到廟方人員及民眾「古蹟防災能力、強化古蹟防災效能」。

消防局長李明峯也提醒市民朋友平時應注意古蹟防災重要性，使古蹟能達永續保存之目的。市長黃偉哲表示，今年是台南400，台灣燈會也在台南盛大舉辦，提醒民眾觀賞燈區也不忘要注意平時用火用電之安全，落實預防火災及古蹟防災之目的，並達到保障人命安全、減輕災害之目標。