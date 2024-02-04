南消東原消防分隊早市拜年福氣龍總來　美國隊長現身防災宣導

▲南消一大隊東原消防分隊春節火災預防宣導系列活動，首先來個「美國隊長出擊逛大街」吸引不少採買民眾目光，財神爺發送喜糖，讓民眾感受濃濃年節氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年即將到來，民眾紛紛上街採買年貨，準備家人團聚共享歡樂時光，然因料理年菜時使用爐火及用電的頻率遽增，一不小心就容易發生意外事故，後果無法想像。

南消一大隊東原消防分隊113年春節火災預防宣導系列活動，首先來個「美國隊長出擊逛大街」吸引不少採買民眾目光，財神爺發送「金元寶」喜糖，也讓民眾感受濃濃的年節氣氛。

東原消防分隊4日早上由分隊長陳中和帶領隊員陳國淵、蕭丞佑、沈哲弘及役男劉邵宇及義消分隊長陳凱倫、小隊長鄭達發等人前往東原早市進行踩街防火宣導活動，由役男劉邵宇扮演「美國隊長」手拿大型住警器盾牌，隊員蕭丞佑扮演「財神爺」發送「金元寶」喜糖，讓民眾吃甜甜賺大錢，並發送宣導單，提醒民眾用火用電安全。

義消分隊長陳凱倫表示，近日發生多起住宅火警案件，多為民眾用火用電不慎引起並造成財產損失及人命傷亡，因此特別呼籲民眾，注意爐火烹調時，應遵守｢人離火熄｣的原則，以預防火災，千萬不要瓦斯爐長時間燉煮食物，人卻外出辦事。

東原分隊長陳中和也表示，近來天氣寒冷，使用室內燃氣熱水器，應該保持室內通風，防範一氧化碳中毒。居家最好安裝住宅用火災警報器，發生火災時可「及早發現，及早反應，即時逃生」，確保生命財產安全。