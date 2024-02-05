迎龍年！桃園「文青副市長」手繪「龍蜥」漫畫　傳送感恩祝福

▲蘇俊賓應邀寫龍年春聯畫「龍」。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓，不時於臉書發表其手繪漫畫畫作，而有「被政治耽誤的畫家」、「文青副市長」等稱號。迎接2024龍年到來，蘇副市長再度手繪「台灣龍蜥」，並以「台灣龍蜥(攏係)一家人」年畫卡片立體化、製作少量、小小包龍蜥米分送同仁，傳送滿滿的感恩和祝福。

▲蘇俊賓手繪「台灣龍蜥(攏係)一家人」圖檔，做成龍蜥米包裝。

蘇副市長於臉書PO文分享，自小喜歡塗鴉，唸小學時曾因報名桃園國小美術班，想說每天都以各個學科的課本練習塗鴉XD，這樣的功夫應該沒問題。豈料，信心滿滿的應考，結果落選！當年小小的心靈是有點在意的。

▲蘇俊賓應邀寫龍年春聯畫「龍」。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）



直到有一回，他因為閱讀一本書，被書中男主角的勵志故事感動而啟示，讓他認識到不要太快被一個標準打敗，而自我安慰自己也許不是沒有天份，只是和「這一次」的標準不同，或許，自己就是個天才呢？XD

▲蘇俊賓漫畫精準掌握人、事、物的神韻。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓說，對於當下的這個解讀，不曉得是真是假？但卻充滿正能量，支撐他持續願意動筆畫畫，一直到現在…蘇俊賓的漫畫畫作，線條柔和，並沒有誇張表情和動作，但精準掌握人、事、物的神韻，總令人會心一笑，相當療癒。

據了解，台灣龍蜥為飛蜥科龍蜥屬下的物種。僅分布於台灣，為樹棲性生物，領域性強，在大樹樹幹上常能見到其蹤跡。