立春到「正式進龍年」！　5生肖禁忌曝光

▲兔年與龍年的正式交接。（示意圖／AI製圖）

圖文／CTWANT

今年農曆由於閏年的關係，立春來的比農曆新年還要早，二十四節氣之首的立春將於4日下午16點26分53秒到來，也就是兔年與龍年的正式交接。命理師柯柏成表示，民眾可趁這時間轉帳168元到自己的帳戶，博個彩頭。另外有5生肖必須要遵守禁忌「躲春」，這5個生肖分別是龍、狗、牛、羊與兔。

命理師柯柏成在粉絲專頁發文，內容中表示，今年立春早於農曆新年，這也代表從這時間之後出生的小朋友，其實生肖就屬龍而非屬兔了，這放在過往時節來看，可以說是相當罕見。

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柯柏成表示，立春為二十四節氣之首，當然總是希望一開始就要給自己一個好彩頭，例如每次立春必做的”利存”法，把168或1688元轉帳到自己的帳戶，或者是現金放進自己的錢包，親友之間互轉也可以，給自己的財運添個好彩頭。

在傳統民俗的說法中， 立春這天，是新舊年的交界點，這種新舊交接的混亂氣場，會對部分人群有不好的影響，甚至會影響這幾類人整年的運氣。因此在傳統習俗裡，這幾類人需要在立春這天，進行適當躲避，這就是俗稱的「躲春」。

柯柏成提到，傳說中值年太歲都會在立春這個交節氣時來辦準點交接，有犯到太歲的幾個生肖就需要迴避，以免被太歲沖個正著，按照刑、值、沖、害、破的原則，龍、狗、牛、羊與兔五個生肖的朋友就需要躲春。

柯柏成解釋，躲春有幾個原則，就是交節氣的那個時辰盡量不要外出到人多的地方，無可避免盡量不要吵架，再委屈也是盡量離開現場，只要脾氣忍不住，一出口就輸了，在家安靜待著是個不錯的選擇，但無可避免因為工作或生活關係，就穿著有紅色系列的衣著，絕對避免的是在這個時辰到醫院探病，若非至親就避開這一天去醫院探病，家人不幸因故住院需要陪伴的，也是要在身上點綴一些紅色系的衣物，圍巾、手套或帽子都可以。

除此之外，立春前後三天不適合參加奠儀，這是原則，如果是一般喪家也不會選這種日子辦告別式，傳統民俗上認為一開春就辦白事，會讓喪家一整年不吉利，但如果是遇到像不忌諱的基督天主教信徒選這幾天辦奠儀，建議盡量禮到人不到，表達情意即可。

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