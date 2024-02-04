龍年點燈！花蓮太平洋燈會開幕　春節假期加碼煙火秀

▲「2024花蓮太平洋燈會」正式開幕點燈，縣長徐榛蔚親自出席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府3日晚間在太平洋公園南濱段為「2024花蓮太平洋燈會」正式點燈，縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁、燈會藝術團隊陳俊良及林昆穎、交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處長郭振陵、花蓮縣議會副議長徐雪玉及地方民意代表等出席一同點亮「雲龍戲珠」科技主燈，華麗的水舞聲光特效，璀璨的星空煙火秀，點亮東台灣龍年夜！

縣長徐榛蔚表示，花蓮太平洋燈會是全國唯一緊臨太平洋畔舉辦的燈會，燈會邀請到設計教父陳俊良以及花蓮子弟、知名策展人林昆穎一起合作，以凸顯在地自然人文特色及華人傳統年節氣氛為活動主軸，並加入民眾參與一起創作專屬於花蓮的燈會。活動融合科技與藝術，展現花蓮獨佔台灣「鰲」頭的自然與人文特色，結合每年懸掛於13鄉鎮市主要街道的近兩萬盞大紅燈籠，可說是全台最有年味的燈會，歡迎全國民眾「龍」年來花蓮逛燈會。

▲3大主題燈飾、4個特色燈區每晚6時至10時亮燈。

燈會以「得天獨厚．躍龍門」為主軸，會場內3大主題燈飾（雲龍戲珠科技主燈、鰲躍龍門生肖燈飾及萬燈呈瑞燈籠牆）、4個特色燈區(彩燈映祥互動區、龍鱗花火光廊區、龍年造型花燈及合作燈區)。燈會每晚6時至10時亮燈。

開幕點燈前即湧入滿滿的排隊人潮準備領取888份限量「龍好禮」福袋，內容有磁鐵與貼紙等特製的燈會活動識別物、龍年造型捏捏樂，還有瑞穗柚子製成的浴鹽，以及瑞穗、安通溫泉區聯合泡湯券等，眾多暖心好禮讓排隊領到的民眾們樂開懷！緊接著7點開始進行一連串精彩表演，有V&I舞蹈設計工作室結合小朋友街舞及家扶中心才藝隊所帶來的專業舞蹈演出，還有在地民俗藝陣洄瀾境所帶來的電光龍「燈龍戲珠」演出，讓在場的貴賓與民眾，感受濃濃的年節喜氣與花蓮的熱情活力。

「2024花蓮太平洋燈會」活動2月3日至3月4日在花蓮市太平洋公園南濱段盛大登場，精彩燈飾白天晚上都好看！有最具氣勢的「得天獨厚躍龍門」迎賓大門，日夜都散發著金光閃閃的雍容氛圍；龍年生肖燈飾「鰲躍龍門」在花蓮學子所繪製的1,500顆「萬燈呈瑞」燈籠牆襯托下更顯得氣宇非凡。活動期間現場不但有精彩燈飾，農曆春節（2 ／10~2 ／14）晚間更將加碼將施放煙火，歡迎全國鄉親朋友及返鄉遊子「洄」花蓮，走春遊、賞花燈、迎龍年。

燈會活動也充分結合地點優勢與特色，遊客若需用餐可就近到鄰近會場、總共400個攤位的東大門夜市挑選餐飲，還能在公園及夜市內適合全家大小的共融公園遊玩散心，並於日出大道與南濱路交界的三角公園觀賞噴泉表演，走路15分鐘更可抵達金三角商圈選購伴手禮，絕佳活動地點讓遊客來花蓮走春逛燈會、吃喝玩樂一次滿足，大家歡喜遊花過好年。

花蓮縣政府表示，為確保人車通行安全，活動期間太平洋公園南濱段北中南側入口皆進行交通管制，汽機車禁止進入，僅開放行人通行，也請各位鄉親及遊客如駕車行經南濱路鄰近和平路路口時務必放慢速度小心駕駛。

為防範突發事故，花蓮縣警察局、花蓮縣消防局及海巡署東部分署第12岸巡隊都將在活動期間派員支援維護安全及秩序，請民眾勿於燈會活動會場內施放煙火，晚間也避免靠近太平洋岸邊，以策安全。

更多活動內容請詳：

太平洋燈會活動官網https://www.hualien-lantern.com.tw

花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/

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