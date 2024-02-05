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年貨大街「6條花生糖200元」女含淚喊豪騙！　攤販：有告知不便宜

▲台南新化年貨大街3日正式開幕，台南市長黃偉哲在經發局長林榮川的陪同下來到現場，與市民一同體驗採買年貨的樂趣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南新化年貨大街今年攤位數創新高。（圖／記者林東良翻攝）

記者許力方／綜合報導

迎接農曆春節，家家戶戶開始辦年貨，台南新化年貨大街就在新化老街熱鬧舉行，有民眾發文抱怨，在年貨大街買了6條花生糖要200元，引發網友討論，紛紛直呼「那種地方都秤重，我都不敢買」、「這是搶吧？」「秤重的都很恐怖。」對此，攤販老闆娘出面回應，有清楚標示價格，且告知「手工糖不便宜」。

新化年貨大街開辦至今已經13個年頭，堪稱是台南市春節代表活動之一，市府強調，今年年貨大街攤位創新高，設約160家攤位，是最多的一年，提供南北貨、伴手禮、農特產品、美食小吃等。

台南有民眾日前到新化年貨大街逛街辦年貨，結果買的糕點價格讓她越想越不對勁，回家後忍不住在「爆廢公社」發文自嘲，「沒問清楚價格就買了，真是豪騙ㄆ一ㄢˊ宜」，她在攤位買了6條花生、芝麻糖，不是算數量、是秤重算錢，竟要價200元，她含淚直喊「我太感動了」、「希望值回票價的美味」，呼籲網友要聽清楚價格。

▲▼年貨大街「6條花生糖200元」女含淚喊豪騙。（圖／翻攝爆廢公社）

▲年貨大街6條花生糖200元，網友熱烈討論。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼年貨大街「6條花生糖200元」女含淚喊豪騙。（圖／翻攝爆廢公社）

文章引發討論，網友紛紛表示「那種地方都秤重～我都不敢買」、「這在東港一條12元」、「現在買所有沒標價的東西都要先問價錢」、「平均一個40」、「年貨大街通常都是去逛的不是去『買』的」、「這塞牙縫都不夠ㄟ」、「秤重的，一律不買」、「他有多加了一味～年味！所以價格自然比較貴」、「年貨大街呀，口袋不深不要去」、「這是搶吧」、「明明可以直接搶還要硬塞六根糕點給妳」。其中不少網友揭露原因直指「不然租金要怎麼賺回來」、「年貨大街的攤位很貴，羊毛出在羊身上」、「他們那邊租金高的離譜」。

對於有網友質疑當下知道很貴，為什麼還要買？原PO回應，當下她回應「好貴喔…我不要了」，但老闆娘可能沒聽到、沒聽懂，就說「小姐！200元喔！」她無言之下認了，決定「我買就是了」。

事後，老闆娘接受媒體訪問時無奈回應，攤位上有清楚標示價格是：100公克90元，純手工糖吃起來不黏牙，當時有告知「手工糖本身就不便宜」，全部價格都一樣是100公克90元，就挑自己喜歡吃的就好。其他糖果攤位也表示，核桃堅果類本身價格就偏高，而且現在所有東西都漲價，糖也漲價，純手工糖果單價就偏高。

新化年貨大街2日開幕時，消保官便已全部現場稽查過，少數不符合規定者已現場輔導，要求改善。消保官表示，糖果類都是秤重賣，會標示價格，民眾再決定是否購買，若有消費糾紛可以提出申訴。

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