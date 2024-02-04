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台灣燈會埕南燈區4日點燈　三條賞燈路線探索台南巷弄風華

▲台南市政府表示，埕南燈區三條建議參觀路線分別為【兌悅之門】、【枋溪合境】、【紅瓦香洋】，包含20個節點，並製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹進行走訪參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府表示，埕南燈區三條建議參觀路線分別為【兌悅之門】、【枋溪合境】、【紅瓦香洋】，包含20個節點，並製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹進行走訪參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會在台南，除了安平燈區與高鐵燈區，台南市政府更推出以廟宇為主的「埕南燈區」，串聯台灣府城隍廟、鄭成功祖廟、台灣首廟天壇、祀典武廟、普濟殿及神農街、消防史料館、隘門等各大廟埕及古蹟的特色燈籠，打造「兌悅之門」、「枋溪合境」、「紅瓦香洋」三條散步路線。

台南市政府表示，台南身爲眾神之都，廟埕不僅是信仰活動空間，更與在地常民生活息息相關。在埕南燈區的三條散步路線中，廟宇部份由傳統的大紅燈籠做串接，再搭配上廟宇自身舉辦的特色燈會，點亮了夜晚台南市區的巷弄老街，歡迎民眾於參訪高鐵與安平兩燈區之外，來到埕南燈區細細慢遊，賞燈祈願，探索台南深厚的文化底蘊。

▲台南市政府表示，埕南燈區三條建議參觀路線分別為【兌悅之門】、【枋溪合境】、【紅瓦香洋】，包含20個節點，並製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹進行走訪參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

4日晚間由副市長葉澤山代表市長黃偉哲親自走訪燈區，並主持「點亮埕南」啟燈儀式，點亮「流動的埕事」裝置藝術。包括立法委員林俊憲，以及市議員蔡筱薇、王家貞、蔡宗豪，沈震東等皆到場共襄盛舉。

▲台南市政府表示，埕南燈區三條建議參觀路線分別為【兌悅之門】、【枋溪合境】、【紅瓦香洋】，包含20個節點，並製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹進行走訪參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，台南歷史的發展與水文環境緊密關聯，水之於消防局而言，更是不可或缺的重要元素。「流動的埕事」以水象徵守護的意象，其大面積的鮮明色彩搭配夜間燈光效果，吸引許多民眾前來觀賞。

▲台南市政府表示，埕南燈區三條建議參觀路線分別為【兌悅之門】、【枋溪合境】、【紅瓦香洋】，包含20個節點，並製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹進行走訪參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局進ㄧ步指出，在「兌悅之門」路線的三個古蹟-消防史料館、隘門、兌悅門之中，特別以水為主題，設置了三件裝置藝術，分別是今日啟燈的「流動的埕事」、「SafeZone」與「半月沉江」，除回應今年台南400的歷史時刻，也引領民眾緩緩漫步台灣重要歷史現場。

▲台南市政府表示，埕南燈區三條建議參觀路線分別為【兌悅之門】、【枋溪合境】、【紅瓦香洋】，包含20個節點，並製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹進行走訪參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，「兌悅之門」路線第6站的台灣祀典武廟4日晚也舉行啟燈。祀典武廟歷史悠久，其外邊廣場吊掛的整排紅色燈籠吸引民眾爭相拍照留戀。市府感謝祀典武廟響應台灣燈會，過去連續兩年也舉辦祈福消防燈籠繪畫比賽及點燈活動，不僅成為台南文化亮點之一，也建立了每年提醒市民重視防火防災的傳統。

▲台南市政府表示，埕南燈區三條建議參觀路線分別為【兌悅之門】、【枋溪合境】、【紅瓦香洋】，包含20個節點，並製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹進行走訪參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，埕南燈區三條建議參觀路線分別為【兌悅之門】、【枋溪合境】、【紅瓦香洋】，共包含20個節點。文化局特別以復古地方小報的形式，呈現埕南燈區導覽地圖，並製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹，導航到不同的展區進行走訪參觀。

▲台南市政府表示，埕南燈區三條建議參觀路線分別為【兌悅之門】、【枋溪合境】、【紅瓦香洋】，包含20個節點，並製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹進行走訪參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

地方小報特別設計了趣味的猜燈謎小遊戲，民眾在參觀的同時也可探索發掘台南這座古城的歷史小故事。歡迎民眾在年節期間與親朋好友相揪走春祈福，透過這三條漫遊路徑，看見台南豐富的城市記憶，體驗廟埕間的傳統文化魅力。

更多詳請可上【2024台灣燈會在臺南】活動官網／『埕南燈區』介紹
https://2024taiwanlanternfestival.org/Lantern/IntroductionDetail/%E5%9F%95%E5%8D%97%E7%87%88%E5%8D%80

▲台南市政府表示，埕南燈區三條建議參觀路線分別為【兌悅之門】、【枋溪合境】、【紅瓦香洋】，包含20個節點，並製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹進行走訪參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

【兌悅之門】路線：
消防局中正分隊→鄭成功祖廟→台灣首廟天壇→陳德聚堂→赤嵌朋派商圈→臺灣祀典武廟→隘門SAFE ZONE→祀典大天后宮→普濟殿→神農街→西羅殿→兌悅門。

【枋溪合境】路線：
台灣府城隍廟→六合境清水寺→六合境油行尾福德爺廟→六合境馬公廟→全台開基永華宮。

【紅瓦香洋】路線：
保西代天府(歸仁區) →歸仁仁壽宮(歸仁區) →關廟山西宮(關廟區)。

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