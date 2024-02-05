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台南安平燈區開幕引人潮　黃偉哲邀賞無人機展演秀

▲「2024台灣燈會在台南」安平燈區熱鬧開展， 4日晚上空中展演秀演出不同曲目，台南市長黃偉哲也前往與民眾共賞精彩的空中大秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024台灣燈會在台南」安平燈區熱鬧開展， 4日晚上空中展演秀演出不同曲目，台南市長黃偉哲也前往與民眾共賞精彩的空中大秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台灣燈會在台南」安平燈區3日熱鬧開展，包括明華園總團《媽祖》開幕劇、兩主題展區及第一場空中展演共吸引超過26萬人次，4日晚上7時45分許，空中展演秀演出不同曲目，台南市長黃偉哲也前往與民眾共賞精彩的空中大秀。

▲「2024台灣燈會在台南」安平燈區熱鬧開展， 4日晚上空中展演秀演出不同曲目，台南市長黃偉哲也前往與民眾共賞精彩的空中大秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，安平燈區的空中展演看過的都稱讚美不勝收，尤其這次的展演團隊是本土團隊，觀眾都給予展演內容高度的肯定，對於本土專業技術在地傳承有很大的意義與正面助益。

▲「2024台灣燈會在台南」安平燈區熱鬧開展， 4日晚上空中展演秀演出不同曲目，台南市長黃偉哲也前往與民眾共賞精彩的空中大秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府表示，接下來從春節農曆初一至初四將連續演出4場，3/10閉幕前的每週末晚間7時45分也將都有演出，總共12場展演，以三部曲目連番演出，邀請全國各地的民眾把握時間來台南走春、賞燈、看空中展演。

安平燈區為運用安平地形水域特色，特別針對燈區規劃了結合無人機、煙火、雷射及燈光秀之空中展演，其中因安平漁港屬於漁業署規範之第一類漁港，港區範圍內禁止施放信號彈、天燈或爆竹煙火，以維護港區內場域、住戶、店家與船隻安全。

▲「2024台灣燈會在台南」安平燈區熱鬧開展， 4日晚上空中展演秀演出不同曲目，台南市長黃偉哲也前往與民眾共賞精彩的空中大秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府為克服港區內施放煙火的安全疑慮，特別爭取以三合一展演的方式，規劃符合規範的中低空煙火，搭配完整安全配套措施，並事前舉辦說明會，專案向漁業署申請核准，故全案得以劇場的概念用科技聲光效果，安排500台無人機，並輔以符合港區安全規範的中低空煙火在空中刻劃出屬於台南400的故事。

4日晚上無人機展演聚焦在台南現代的多元面貌，呈現台南的旅遊魅力，包括具台南海洋意象的帆船，展演時水域上也搭配帆船共演；現存最古老的井仔腳瓦盤鹽田呈現台南豐富的鹽業歷史、去年甫完工的青鯤鯓扇形鹽田生命之樹、擁有全台最美的西洋古典建築外觀的奇美博物館、由普立茲克建築獎得主所規劃以鳳凰花為構想打造五角形主要外觀的台南市美術館2館、不只是圖書館也是劇院及美術館的台南市立圖書館總館、展現台南棒球科技與創意並打造全方位的運動科技產業的亞太國際棒球訓練中心，透過無人機、煙火、雷射及燈光的整體呈現，彷彿一幅幅生動的畫作呈現在民眾眼前。市議員沈震東、曾培雅也到場參與。

▲「2024台灣燈會在台南」安平燈區熱鬧開展， 4日晚上空中展演秀演出不同曲目，台南市長黃偉哲也前往與民眾共賞精彩的空中大秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局表示，安平區是台南經典小鎮之一，是可以欣賞夕陽與搭乘運河遊船的好去處，從白天到黑夜都可以慵懶暢遊，順遊安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、大魚的祝福、安平定情碼頭德陽艦園區、安平航海城等人氣景點。此外，假日人潮擁擠，呼籲參加民眾請務必遵守交管引導及多加利用燈會免費接駁車與大眾運具前來安平賞燈。

更多訊息請上「2024台灣燈會在台南」官網及台南旅遊網查詢。 「2024台灣燈會在台南」 https://2024taiwanlanternfestival.org/
「台南旅遊網」 https://www.twtainan.net/

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