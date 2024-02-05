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二度就業媽年前打工遭排擠！委屈喊「我錯在哪」反遭全場酸爆

▲▼春節,中國新年,新年。（圖／CFP）

▲一名二度就業的媽媽趁著春節前夕到年貨大街打工，卻遭到工讀生排擠。（示意圖／CFP）

網搜小組／柯振中報導

近日準備過年，年貨大街迎來許多顧客，人力需求也因此增加。一名媽媽近日到某年貨街的糖果攤短期打工，沒想到竟遭同攤的工讀生翻白眼，更有顧客放話「有我在就抵制不買」，讓她感到十分委屈，不明白做錯什麼，而討拍的貼文曝光，她也立即被酸爆了。

這名女子在「爆料公社」指出，她先前曾在糖果加工廠上班，被裁員以後，趁著過年前尋找短期工作機會，想要貼補家用，於是到某年貨大街販售糖果、魷魚。

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在販售糖果、魷魚的期間，女子突然發現，有許多「試吃年獸」只吃不買，讓她感到十分厭惡，認為這種行為是在貪小便宜，於是大聲喝斥「一群買不起的窮酸人，只吃不買」，想將這些人勸退、幫老闆省下試吃的成本。

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯,春節,圍爐,示意圖。（圖／CFP）

▲農曆春節將至，許多民眾會與家人團圓過節。（示意圖／CFP）

沒想到，女子自以為貼心，卻遭到同攤的工讀生翻白眼，更是有顧客放話「有我在就不買」，也因此遭到老闆的責罵，讓她十分委屈，完全不曉得自己做錯了什麼。

女子的經歷曝光後，網友們瞬間傻眼，接著出言狂酸，「老闆用到妳這種員工真的是衰小到不行欸」、「老闆快開除妳吧！妳這邏輯去哪都會被開除」、「妳真的可以去殯儀館打工耶。誠心推薦，沒人跟妳吵，還能任妳擺佈」、「大聲兇客人造成業績下滑，跟讓客人爽爽試吃業績穩定，如果你是老闆，你會選哪一個？」

 
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