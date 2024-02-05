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自閉症少年漁港走失　家屬淚謝楊梅警火速協尋

▲自閉症少年漁港走失，家屬淚謝警火速協尋

▲自閉症少年(左三)漁港走失，家屬淚謝警火速協尋。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

李姓女子全家人開心至桃園新屋區永安漁港出遊，因人潮眾多，竟與患有自閉症的兒子(14歲)走散了，李女遍尋不著，又擔心其兒子發生意外，焦急之下只好尋求楊梅警分局協助；經員警火速協尋，很快在永安漁港港區停車場尋獲少年，李女一家見少年平安無事，放下心中大石，淚謝警方熱心為民服務。

楊梅警分局4日表示，該局永安派出所警員葉驥、朱忠強、陳俊宇，3日接獲李姓女子報案，表示全家人至永安漁港出遊，和患有自閉症的兒子(14歲)不小心走散！李女說，兒子因患有自閉症，對於環境辨識度較低，另因漁港腹地廣大，且適逢假日人潮眾多，尋遍不著兒子內心相當焦急！

警方在了解少年特徵後，立即在漁港內部用餐區、外部觀海區展開搜尋，並透過廣播及現場民眾協助，最終在永安漁港港區停車場尋獲少年，李女一家見少年平安無事，終於放下心中大石。

楊梅警分局呼籲民眾，假期與子女共遊各觀光勝地，必須提高警覺，讓小孩隨時保持於身邊視線範圍內。若遇家中長者、兒童失蹤時，切勿慌張，應立即通報110並告知警方當天失蹤人衣著、特徵等線索，由警方循線通報及尋找。

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