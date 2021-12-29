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偵查佐勾結高利貸集團　還用警政系統查個資！遭拘提10萬交保

▲桃園市楊梅警分局吳姓偵查佐涉嫌勾結高利貸集團對外放款，甚至還利用警政系統調查個資，桃園地檢署28日指揮警方將吳員拘提到案，諭令10萬元交保。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市楊梅警分局吳姓偵查佐涉嫌勾結高利貸集團對外放款，甚至還利用警政系統調查個資，桃園地檢署28日指揮警方將吳員拘提到案，諭令10萬元交保。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局吳姓偵查佐遭檢舉與高利貸集團勾結，對外放款牟取暴利，吳員甚至透過警政系統查詢個資，經檢舉後警方內部展開自清並報請桃園地檢署指揮偵辦，檢方28日指揮警方發動搜索與拘提吳員到案，檢方複訊後依重利、洩漏國防以外之秘密罪嫌諭令10萬餘交保。

據指出，29歲的吳姓偵查佐遭檢舉在外私下放款，最近疑似與合夥人有財務糾紛後，竟透過警政系統查詢對方個資，警方接獲檢舉後展開自清，查出吳員疑似與高利貸集團有掛勾，另涉及不當投資案。

桃園地檢署28日指揮楊梅警方發動搜索，在吳員住家搜索，由肅貪組檢察官將吳員拘提到案，但偵訊時，吳員對於指控均避重就輕，檢警查出，舉發人係吳姓偵查佐之合夥人，在外確有不當投資與放款適宜，且有查詢民眾個資至少1筆之事證。

檢方偵訊吳員後，檢察官認為吳涉及刑法重利罪、洩漏國防以外之秘密罪，28日諭令以10萬元交保候傳。楊梅警方強調，警方對於違法犯紀之同仁絕不寬貸、亦不護短，為維護警察風紀決心，已報請桃園市警局調整吳員職務，免除偵查佐改調制服警察職務，亦將追究相關人員行政責任。

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