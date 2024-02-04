紅衣女陳屍飯店浴室！殯葬業者搬遺體驚覺「肚子有東西在動」

▲殯葬業常遇到特殊現象。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

身處死亡最前線的殯葬業，不時會遇到令人不捨甚至難以解釋的現象。喪禮服務員張佑銘就經手過1件特殊憾事，當時他與同事把全身紅衣的女子遺體從現場搬下時，竟感到死者「腹部有東西在動」。

張佑銘回憶，當時與同事依照流程先把大體用屍袋包裹，再由同事解開商旅浴室內的輕生工具，但他在抱著遺體、防止大體在工具解開掉落的過程中，竟隱約感覺到死者腹部有東西在動。然而，「就算當時有什麼動靜，當時應該也已經死亡了」。

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張佑銘透露，這謎團直到法醫現場驗屍時才逐步解開，原來，死者當時已懷有身孕。這令他推測，女子輕生前可能有進食，而未消化的食物仍留在胃部，加上自己與同事搬運大體，可能因此出現疑似氣體的聲音。

他也說，民俗習俗裡有輕生者的魂魄會寄宿在工具上說法，並會請法師淨化輕生工具，讓往生者更好走最後一路。他們處理時也有不能正面抱下的禁忌，以避免往生者以為是眼前的人把他們掛上。

張佑銘表示，除了民俗因素，他們不能破壞及碰觸輕生工具還有辦案的證物因素，直到法醫和警察確認前，喪禮服務員不能觸碰證物，且當下如難以解開，須先得到警方及家屬同意，才能使用工具剪開。

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