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女博士投資「明信片」損失上千萬　5嫌牟利14億…二審逆轉全無罪

女博士投資「明信片」損失上千萬　5嫌牟利14億…二審逆轉全無罪

▲一名女博士被誘騙投資郵幣卡，結果損失上千萬人民幣。（圖／翻攝自封面新聞）

圖文／CTWANT

詐騙手法日新月異，中國一名經濟學女博士李晴（化名）6年前被介紹參與郵幣卡的明信片投資，在對方的宣傳和指導下買進和買出，怎料該交易平台突然宣布暫停交易，導致她損失上千萬（人民幣，下同），報案得知涉案人藉此牟利3.2億，還買了3台賓利車。法院一審判5名嫌疑人7年半至15年不等的徒刑，沒想到二審竟逆轉全部改判無罪，引發外界討論。

據《封面新聞》報導，李晴過去就讀經濟學，家庭環境優渥，2015年底認識北資一間投資公司的老闆，對方聲稱公司是「福麗特郵幣交易平台」的金牌會員，郵資郵幣卡的利潤很大，次年3月被引薦認識該交易平台的主管，在2人的建議下，她在學校圖書館、宿舍等地，總共買了1693張「映日荷花」明信片。

李晴介紹，該明信片的面值60分，她先拿20萬嘗試，入場時價位已經2000多元，之後連續5天漲停，到了2016年5月初，「映日荷花」漲到8000元，她思考是否該賣出，經紀人建議等到9000元以上再賣，但她還是偷偷賣出200張，結果事後交易平台突然申請暫停交易，理由是「發現異常交易，導致價格波動異常」，1年後整個平台停盤，她驚覺不對勁報警，但投入的千萬元至今仍被套牢。

法院2021年3月進行一審宣判，審理發現「福麗特郵幣交易平台」違法進行郵幣電子盤交易，炒作「映日荷花」，公司可以查看後台數據，由員工及其親朋好友開設45個帳戶，採自買自賣、高拋低收方式，操縱平台上的漲跌，共營利約3.3億元，涉案人更是用這筆獲利買了3台賓利車。

因此，法院判涉案5人構成詐騙罪，分別處7年6個月至15年不等徒刑，並分別處以罰金。然而二審卻認為，涉案人對「映日荷花」的宣傳屬於過度誇大，沒達到足以使他人產生錯誤認識的程度，客觀上有交易行為，但主觀上沒有詐騙錢財的共同行為意思，2023年4月改判5人無罪。

針對結果，檢察院認為二審判決採信證據錯誤、認定事實錯誤，導致適用法律錯誤，因而提出抗訴。而李晴也透露，5人曾賠償988萬元得到她的諒解，但二審全部改判無罪讓她很意外，「前後2次判決結果差別太大了」。

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