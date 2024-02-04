人妻過年紅包給8000元！爸爸嫌少「不要了」：在打發乞丐？

▲女子「只包」8000元紅包給爸爸，慘遭對方一陣痛罵。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

過年紅包不是衡量親情的工具。一名女網友在Dcard發文表示，自己在父母離婚後與工作不順、酒後家暴的爸爸生活，直到8年後18歲才搬去跟媽媽同住，其他弟妹繼續和爸爸住一起。然而，邊打工邊讀書的她雖每月給爸爸8000元，但父女倆還是常因金錢爆發衝突，最後演變成不聞不問。

原PO直言，自己離家後從沒給爸爸或弟妹造成困惱，婚後仍繼續託人在過年時給爸爸紅包，但父親總是抱著「妳要養我和弟妹」想法，弟妹們又常在外惹事生非。而父女關係雖一度因孩子出生改善，爸爸還連2年包1萬紅包給孫子，未料關係還是在孩子出生第3年生變。

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原PO因為妹妹欠地下錢莊300萬，被迫與爸爸一起幫妹妹擦屁股，但她也只能做到讓爸爸的房子不被法拍，要解決問題，只能賣掉自己與先生的其中1間房，但「2間房都有房貸！房子也是我跟先生一起出錢買的，我怎麼可能跟先生開這個口」，只能把提高過的紅包錢再降到8000元，未料爸爸竟跟她翻臉。

由於先生的爺爺過世，原PO今年雖繼續託人給紅包，但沒辦法在初二回北部，怎料爸爸竟打電話狂罵「只包8000就不要了，打發乞丐」、「妳顧小孩就好了，爸爸就不管了」、「妳是吃屎長大的」，以及抱怨原PO都沒顧及到他，還拿過去幫繳學費、沒讓孩子餓肚子來情緒勒索。

這讓原PO聽了直接理智線斷，因為爸爸去年才說「自己不會這麼小氣」，堅持過年包1200元紅包給孫子，結果今年秒反悔沒包。加上過去同住時，好面子的爸爸從沒關心過她，「外面的哥們跟酒店的女人永遠比家裡好，砸在他們身上的錢比養小孩的錢還要多很多很多」。

原Po氣憤直呼，這段成長經驗讓她總是把孩子擺第一，不想讓孩子跟她過去一樣，煩惱家裡沒吃沒喝沒存款，且搬家後還是有盡到子女責任，「很氣憤！花了錢還討不了好」、「父母永遠都最疼最寶貝家中最不成材的。反而我們就要被用孝順的帽子壓著，必須無窮盡付出。讓我真的很不甘願」。

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