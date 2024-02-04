暴食症女「1餐叫10份外送」月花8.7萬　父女都崩潰了

▲一名女子患有暴食症，一餐可以點10份外送。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

暴食症非常普遍，可能對健康帶來不良影響。中國上海有一對父女到精神科求助，女兒情緒崩潰，控訴爸爸不讓她吃東西，而爸爸則解釋，女兒一頓飯可以點10份外送，1個月的開銷高達2萬人民幣（約8.7萬新台幣），十分驚人。

據《看看新聞Knews》報導，這對父女到精神衛生中心就診，女兒向醫生講述病情，稱爸爸不讓她吃東西，甚至放話「讓妳去死」、「我給妳吃X」、「妳要吃自己去賺」，坦承自己很痛苦，更發誓絕對沒有亂說。對此，爸爸無奈表示，有的時候實在是沒辦法，女兒光是一頓飯就可以點10份外送，1個月花費將近2萬人民幣。

醫師建議父女一起住院治療，目的是為了讓爸爸學習，如何用適當的方式和女兒溝通，因為打罵只會加重女兒的病情，解決問題不僅僅是女兒一個人的事情。爸爸承認雙方之間很難溝通，目前採取的基本方式是陪伴。

▲女兒哭訴爸爸不讓她吃東西。（圖／翻攝自微博）



醫師直接糾正家長的錯誤，表明只有陪伴是不夠的，醫院會對家長進行溝通培訓，然而爸爸明顯有些抗拒，婉拒「天天陪著可能是不大行」，醫師則表示這是「病根」，要他回去好好考慮。

消息一出，引來一番討論，不少網友認為醫師的說法有問題，「何不食肉糜的醫生」、「精神方面有問題了啊，都住院誰掙錢啊」、「暴食症還是父親慣的，不給錢怎麼點？醫院就知道賺錢」，也有人提醒暴食症很危險，「暴食之後就是厭食，不及早干預是會死人的」。

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