　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4方位有利升官發財　命理師分享一招最簡單

4方位有利升官發財　命理師分享一招最簡單

圖文／CTWANT

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，地理風水對人的的影響是很大的，而且地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年要注意磁場變化，達到趨吉避凶，讓每年好運旺旺來。

首先，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方↓↓

一、北方財帛位

「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、東北方驛馬位

「驛馬星」主掌異動升遷、搬家，當所處的職位不是自己喜歡，或想從南部調北部，或北部調南部一直沒辦法如願，可在家中或辦公室此方位擺設金屬製或陶瓷土製的馬，而馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，往往可以令你心想事成。

三、東南方官祿位

「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在此方位，擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。

四、「聚財位」守財

客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」，擺設財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞、錢母、財神符。該財位有什麼要特別注意得地方呢？第1、不可在該位置開門，否則就沒有財位。第2、該位置不可為走道。第3、不可放置會震動的東西，如喇叭。第4、不可放置干擾磁場的器具，如電話總機、電磁爐。第5、不可放置會蒸發的東西，如熱水瓶。第6、不可放置污穢的東西，如垃圾。若違反了以上其中一項，可就會讓您「漏財」，甚至「無財」，豈可不重視！

五、開運飾品旺財

2024年歲次甲辰年，木龍年，「龍」有一種騰雲駕霧、穿天入地、變幻莫測、呼風喚雨的神祕正氣，彰顯無所畏懼、無可阻擋、無所不能的精神。與龍有關的很多成語，龍騰虎躍、生龍活虎、龍飛鳳舞、龍馬精神，彰顯的就是一種活力、力量、吉祥、正義、興旺、昂揚向上的靈氣。

在中國古代，「龍」是皇帝的象徵，代表著帝王「九五至尊」的威嚴和權力；是神聖、尊貴、權力、智慧，能為人們帶來祥瑞和好運，保佑平安健康、事業順利、家庭幸福，能招貴人、防小人、旺財富。今年開運招財吉獸是龍，可以將其擺設在「聚財位」、大門口內或外，面向外招財。

六、客廳要乾淨整齊

客廳是對外溝通的樞紐，不管客廳是否金碧輝煌，還是簡單清爽，一個乾淨整齊的客廳，才能讓家人住得舒適，讓客人感受溫馨。客廳的整潔與否，同時也暗示著主人的好客與否。好客的人家總會將客廳佈置得舒適大方，能讓客人有賓至如歸的感覺。不管客廳是否簡單，舒適大方的客廳肯定會讓客人更願意到您的家中做客，反之，如果客廳髒亂不堪，客人又怎麽會願意經常過來做客呢？因此，要隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾雜物，若是客廳內有什麼東西壞了也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時能夠營造良好的人際關係。

延伸閱讀
福建新娘凌晨2點出嫁…網一看毛炸「像極鬼片場景」　真實原因曝光
啃老20年卻自稱「鴻海工程師」　她曝弟弟猝死後女友們找上門「最遠從香港」
岳母免費幫顧孩！外出用餐老公出1千嗆「我們一向AA」　她瞬間心寒

ET快訊
鳳梨第一次玩抖音　直播上廁所「1小時賺10萬」
她胃食道逆流一直沒好！醫一查：是食道癌
鄧紫棋追星貝克漢成功！當場掏筆「求簽名在衣服上」　合照畫面曝
人氣韓星來台　逛東區「巧遇林俊傑」熱情合照
鴻海嘉年華送出50輛電動車　抽出21個百萬現金！嗨翻全場
日本最哈扣中華料理店！根本垃圾屋　食物上桌大翻轉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

NET花3億蓋東岸商場送人？懶人包瘋傳　律師提6大疑點

LIVE／台糖安心豚梅花肉片查檢結果出爐　食安辦最新說明

4方位有利升官發財　命理師分享一招最簡單

今晚鋒面通過！各地短暫陣雨　小年夜冷氣團南下「冷到年初一」

食安疑慮！雲林縣衛生局稽查台糖豬肉片　下架12公斤

快訊／台糖肉品瘦肉精複驗結果出爐　食安辦20時記者會說明

人妻過年紅包給8000元！爸爸嫌少「不要了」：在打發乞丐？

立春到「正式進龍年」！　5生肖禁忌曝光

女同事不化妝！他喊扯「不是怕素顏嗎」　網1句回擊：你不值得

屏東衛生局抽檢台糖肉品代工廠信功公司　豬肉檢驗結果出爐

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

用棉花棒「捲出」緬因貓鼻涕　網見超長一條：像起司牽絲

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

台灣VS大馬「SIZE」發音　獨特唸法網友超有感

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

NET花3億蓋東岸商場送人？懶人包瘋傳　律師提6大疑點

LIVE／台糖安心豚梅花肉片查檢結果出爐　食安辦最新說明

4方位有利升官發財　命理師分享一招最簡單

今晚鋒面通過！各地短暫陣雨　小年夜冷氣團南下「冷到年初一」

食安疑慮！雲林縣衛生局稽查台糖豬肉片　下架12公斤

快訊／台糖肉品瘦肉精複驗結果出爐　食安辦20時記者會說明

人妻過年紅包給8000元！爸爸嫌少「不要了」：在打發乞丐？

立春到「正式進龍年」！　5生肖禁忌曝光

女同事不化妝！他喊扯「不是怕素顏嗎」　網1句回擊：你不值得

屏東衛生局抽檢台糖肉品代工廠信功公司　豬肉檢驗結果出爐

美艷董娘偷吃鮮肉工程師！「1個月10次」　董座綠到爆

NET花3億蓋東岸商場送人？懶人包瘋傳　律師提6大疑點

她胃食道逆流一直沒好！體重減輕　醫一查：是食道癌

LIVE／台糖安心豚梅花肉片查檢結果出爐　食安辦最新說明

美國防部：雷神將為台灣生產50枚AGM-154滑翔飛彈

才爆尋求婦產科挽救婚姻！蔡允潔認產後終於開機　行房完發炎1個月

鳳梨第一次玩抖音　直播上廁所「1小時賺10萬」：解鎖人生成就…

公開透明落實陽光法案　新北公職人員財產申報抽10件審核

關心春節前蔬果交易　侯友宜視察果菜市場拜年發福袋

人氣韓星來台逛東區　路上見熟悉人影「竟是林俊傑本人」熱情合照

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

生活熱門新聞

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

台灣尚有8顆原子彈能量尚未釋放　地震專家：要居安思危

疑旅客手賤拉車長閥！新自強號突煞停　台鐵：已報案

今「立春」！首道春雷要來了　入夜全台有雨

5個姑姑「每年待到初四」⋯光菜錢就噴3萬

徵「和尚月薪5萬」6條件曝　眾人笑：該遁入空門了

裝大方讓男友「去洗泰國浴」　她聽細節崩潰喊噁

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

大佛石像「撞臉館長？」他傻眼回10符號　笑翻4萬網

紅髮艾德演唱會湧9.4萬人　刷新紀錄

限定2天！台灣虎航機票下殺799元起　下周一10時開搶

更多熱門

相關新聞

過年包8千！爸爸翻臉嫌少：在打發乞丐？

過年包8千！爸爸翻臉嫌少：在打發乞丐？

過年紅包不是衡量親情的工具。一名女網友在Dcard發文表示，自己在父母離婚後與工作不順、酒後家暴的爸爸生活，直到8年後18歲才搬去跟媽媽同住，其他弟妹繼續和爸爸住一起。然而，邊打工邊讀書的她雖每月給爸爸8000元，但父女倆還是常因金錢爆發衝突，最後演變成不聞不問。

立春到「正式進龍年」5生肖禁忌曝

立春到「正式進龍年」5生肖禁忌曝

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

關鍵字：

周刊王運勢財運

讀者迴響

熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

即／台中派出所長中彈身亡　檢相驗「右腦入左腦出」

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

超兇網紅尾牙唱太糟！才開口「老闆秒丟1萬塊趕下台」

親戚「1個月賺多少」小鐘神回2句話

陳芳語要結婚了！爆「5月30歲生日嫁鼓手男友」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

更多

最夯影音

更多
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面