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高雄女遭詐443萬　2少年車手挨告！沒錢賠害慘父母

▲台南市永康分局打擊車手不遺餘力，永康及鹽行派出所再接再厲，於1日分別再查獲2名詐欺車手到案，其中一組正在面交，另一組車手未成年，成功守護民眾財產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2少年當詐騙集團車手騙443萬，結果害父母要連帶賠償，示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄許姓和鄭姓少年在2020年間跑去當詐騙集團車手，集團以假警察、假檢察官的手法，向蔡姓女子騙得443萬元，事後整個詐團被警方破獲，蔡女向詐團的7名成員求償，其中部分成員與蔡女達成100萬元的和解，法院判許姓、鄭姓少年和另外2名成員應共同賠償蔡女剩餘的343萬元，但由於鄭、許2人犯案時都還未成年，因此2人的父母必須連帶賠償這筆款項。

判決指出，蔡女是在2020年11月間被這個詐騙集團盯上，集團以假的醫院人員、警察、檢察官等手法，佯稱蔡女涉及詐騙案件需將存款監管，蔡女於是多次以面交、轉帳等方式，陸陸續續被騙了443萬元。

蔡女發現被騙後報警，警方也循線在全台各地破獲這個詐騙集團，並發現集團內有多名未成年車手，後來法院審理時，也將這些車手判刑或交付保護管束。

事後蔡女對這些詐團的車手提起損害賠償，求償443萬元，其中，有部分成員與蔡女達成100萬元的和解，蔡女於是向許姓、鄭姓少年及詐團其他成員鍾姓、張姓男子索賠343萬元。

高雄地院審理時，僅有許姓少年答辯說對賠償金額沒意見，但現在沒錢可賠，另外鄭姓少年、鍾男、張男等人沒有出庭答辯或陳述意見，法官根據相關事證，判4人應共同賠償蔡女343萬元，但因為許姓、鄭姓少年犯案時未成年，因此2人父母需和鍾男、張男連帶負責賠償蔡女343萬元。

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