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社會 社會焦點 保障人權

務農難賺見被動收入太吸睛！他投資遭騙145萬　西螺警智逮車手

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮一名曾姓男子，去年11月因想增加「被動收入」，於瀏覽臉書相信投資獲利之廣告並加入line群組，觀察數週認為可信度高，便聽從群組內人員指示操作申購指定股票，12月期間陸續投入總計145萬元，隔月查詢獲利驚覺有異狀報警。在西螺警方積極偵辦與受害男子一起配合下，順利逮獲取款車手，全案將持續朔源查緝。

▲西螺務農男子希望增加被動收入投資遭詐，警方迅速逮獲取款車手並朔源偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺務農男子希望增加被動收入而落入投資遭詐圈套。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

曾姓男子年約50多歲以務農為主，去年瀏覽臉書因投顧廣告頻繁出現引起其興趣，便點擊進入詐騙集團投放之名人頭像廣告，誤信可透過名人提供相關資訊進而獲利，加入通訊軟體假投資群組後，聽從群組內人員指示操作申購指定股票，先以臨櫃、轉帳方式匯款，詐騙集團見曾男尚未發現有遭騙，進而誘騙面交取款加碼投資，總計詐騙金額達145萬元。

▲西螺務農男子希望增加被動收入投資遭詐，警方迅速逮獲取款車手並朔源偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺警方迅速逮獲取款車手並朔源偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方受理曾男報案後，隨即組成專案小組偵辦，另得知該詐騙集團仍持續要求曾男加碼投資，遂即提供面額110萬元假鈔供被害人佯裝配合，當場逮獲前來取款之邱姓車手，並查扣手機1支、工作證名牌1個以及空白收款收據1疊等證物，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移請雲林地檢署偵辦，並持續溯源清查集團共犯。

▲西螺務農男子希望增加被動收入投資遭詐，警方迅速逮獲取款車手並朔源偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲取款車手身上掛著投顧公司證件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺分局長閻百川表示，詐欺手法不斷推陳出新，提醒民眾在接獲電信欠費、監管帳戶、分期付款轉帳，甚至是投資保證獲利的各種訊息時，應先查證訊息的真實性，最快的方式是就撥110、165反詐騙專線電話或向鄰近派出所諮詢、查證，避免個人財產受損，以達全民共同防堵詐騙效益。

▲西螺務農男子希望增加被動收入投資遭詐，警方迅速逮獲取款車手並朔源偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲投顧公司取款車手憑著一張收款收據欲向被害人拿取110萬投資款項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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