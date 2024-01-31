台中女遭詐470萬！配合警釣出女車手...她喊冤「我也被騙」

▲台中女子遭訛騙470萬，擔任車手的宜蘭女子說她也是受害者。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市59歲李姓女子誤信投資群組，1個月內匯出470萬元，等到拿不回來才知受騙，後來和警方聯手釣出車手40歲高姓女子，不料，高女也自稱受騙，住在宜蘭的她說為了買房給母親，在網路應徵業務，上班第一件任務就是到台中收取一筆款項，心想還可順便買伴手禮給母親品嚐，豈知是當詐團車手，後悔莫及。

台中市警察局第四分局黎明派出所接獲李女報案，李指稱瀏覽臉書時發現網頁顯示有知名投資老師親自線上指導股票投資，李女抱著能接觸偶像的心情點入連結，結果就陷入陷阱，短短一個月內，投資了470萬元，小賺一筆後，想要提領獲利金額，卻被告知還要繳20%、也就是120萬元操作費，李女這才驚覺受騙。

李女不甘辛苦攢下的血汗錢遭騙，向專員表示願意支付操作費，與對方相約超商面交，一頭金髮的高女上前攀談，並表明是投顧公司專員，一旁埋伏的警員林聖皓、黃正育見高女點數鈔票時現身，高女嚇得額頭直冒汗。

高女表示，她為了要存錢買房給母親，在網路應徵業務，未曾面試僅以交友軟體聯繫，這次是公司首次發派工作，一大早從宜蘭搭車來台中，心想著還能帶點伴手禮回家，詎料自己竟成為詐騙集團車手，後悔萬分，全案被依詐欺、洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。