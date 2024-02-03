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快訊／律師團滅！偵查內容「回報詐團」串證　北院深夜收押3律師

02-03 01:14更新：北院裁定鄭鴻威、李明潔、楊雅涵羈押禁見。

記者劉昌松／台北報導

執業律師鄭鴻威、李明潔、楊雅涵等人，涉嫌趁著分別幫忙詐騙車手辯護、陪同偵訊的時候，機偵查內容及筆錄內容，以加密通訊軟體傳送給詐團首腦，台北地檢署1日指揮調查局兵分12路搜索並約談6律師，經檢察官漏夜訊問，認為鄭、李、楊3人涉嫌組織犯罪、洗錢、洩密等罪嫌明確，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。北院裁定3人羈押禁見。

▲▼洗錢組織律師，鄭鴻威。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師鄭鴻威涉嫌將偵查秘密洩漏給詐團，遭檢察官聲請羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

近年律師招考錄取名額增加，許多新進律師為了拓展案件來源，多會靠著學長弟或好友的關係，彼此介紹分享客戶，加上詐騙集團案件暴增，車手或水房遭司法單位偵辦時，可能需要律師陪同應訊，此時律師若分身乏術，就會透過群組號召同道分擔陪偵工作。

▲▼洗錢組織律師，楊雅涵。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師楊雅涵被依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌聲押。（圖／記者劉昌松攝）

北檢在2023年8、9月間，偵辦詐欺車手團案件時，就發現有部分被告應訊內容詭異，追查發現以鄭鴻威為首的辯護律師們，介紹不少學弟、妹一起幫詐團車手辯護，然後再利用陪偵，或是被告遭聲押後律師閱卷機會，取得案件內容以及後續偵查方向，再透過有加密機制的telegram回報給鄭鴻威或詐團首腦。

▲▼洗錢組織律師，李明潔。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲另名遭聲押的律師李明潔。（圖／記者劉昌松翻攝）

檢察官鎖定涉案的6名律師屬於不同事務所，主要執業地點分別在台北、桃園、台中、台南等地，在1日指揮調查局台北市調處，前往6人辦公室、住處共12個地點展開搜索，並將6人約談到案後，認為鄭鴻威、李明潔、楊雅涵3律師有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，林聰豪45萬元交保，張作詮30萬元交保，朱一品則獲請回。

北院2日深夜裁定鄭鴻威、楊雅涵羈押禁見，李明潔於3日凌晨也被裁定羈押禁見。

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