「俊美耶穌」海報爆爭議！　西班牙上萬人連署要求下架

▲耶穌基督被描繪成俊美形象，卻引爆爭議。（圖／翻攝自Facebook／El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla）



記者吳美依／綜合報導

西班牙南部城市塞維利亞（Seville）上周貼出一張海報，卻意外引爆爭議。在畫作中，耶穌基督年輕、英俊、面容清新，而且上身赤裸，僅在腰間纏著腰布（loincloth），被部分人士視為冒犯，甚至有民眾發起請願活動，要求撤換海報，迄今簽署人數已經超過1.4萬人。

美聯社等外媒報導，為了迎接3月底、復活節前一周的天主教慶典「聖周」（Holy Week），當地宗教組織「兄弟會總會」（General Council of Brotherhoods）委託與批准了這幅畫作。

在塞維利亞藝術家加西亞（Salustiano García）的筆下，耶穌基督一改傳統形象，不僅長相俊美、神采奕奕，而且沒有頭戴荊棘王冠，沒有受苦的表情，唯有雙手及胸膛上有著細微傷疤。

海報亮相之後，立刻在社群媒體及薩維利亞引爆爭議，人們開始爭論，究竟應該如何描繪「復活耶穌」的形象。其中不少人批評這幅畫作相當不敬、不適當、太俊美、現代主義，並且不符合當地復活節傳統，甚至在請願網站Change.org發起活動，要求撤下海報，迄今在全西班牙累計逾1.4萬人簽署。



對此，藝術家加西亞表示，批評人士太過時守舊，這幅畫採用過去7個世紀的宗教藝術元素，並且兼具現代感，但是並沒有任何革命性元素。他接受世界報（El Mundo）採訪時，也回應了保守派人士對於耶穌被描繪得「太陰柔」的批評，「拜託！我們在21世紀耶！」

加西亞的兒子霍拉西奧（Horacio）正是這幅畫作的模特兒。他坦言，「這讓我們有點驚訝，因為一切都是懷著尊敬之心完成的」，儘管很多人批評這樣的耶穌太好看、太英俊、太有吸引力，但也不全然那麼糟，他們收到很多讚美與祝福。

西班牙是天主教國家，婚禮、洗禮與宗教遊行等教會傳統，在信徒與非信徒之間都廣受歡迎。目前為止，「兄弟會總會」依然無視撤換海報的呼聲，市長桑斯（José Luis Sanz）也直言很喜歡這幅畫作，而且每一年的聖周海報本來就不會完全相同，「有些海報更冒險，有些海報很經典，有些海報很大膽。」