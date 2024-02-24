大甲媽九天八夜遶境日期出爐！4月5日子時起駕

記者白珈陽／台中報導

世界宗教盛事之一的大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境進香活動，今天（24日）元宵節進行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標在第3筊擲出聖筊，決定今年遶境活動在4月5日晚間子時（11時）起駕，顏清標說，邀請全世界的好朋友、信徒一起共襄盛舉。

▲大甲媽今日舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標主持。（圖／民眾提供）

今日鎮瀾宮依照慣例在元宵節舉行筊筶典禮，下午起許多信眾開始前往鎮瀾宮等待，至5時40分，舉行媽祖賜福元神平安燈「點燈典禮」，鎮瀾宮董事長顏清標拿著元神燈前往廟埕，信眾紛紛上前緊圍，伸手輕碰火把，祈神身體健康、順心如意。

▲▼清標拿著元神燈前往廟埕，信眾紛紛上前緊圍，伸手輕碰火把，祈神身體健康、順心如意。（圖／記者白珈陽攝）

晚間6時整，舉行甲辰年境進香日期的筊筶典禮，由顏清標率全體董監事上香請示媽祖進香日程，前2筊均是「笑筊」，第3筊即擲出「聖筊」，顏清標當場宣布，今年大甲媽遶境活動起駕日期，就在4月5日（農曆2月27日）晚間子時。

▲第3筊擲出聖筊。（圖／民眾提供）

鎮瀾宮指出，今年遶境進香行程，4月5日晚間11時起駕，6日駐駕彰化市南瑤宮，7日西螺鎮福興宮，8日新港鄉奉天宮，9日上午祝壽大典，10日西螺鎮福興宮，11日北斗鎮奠安宮，12日彰化市天后宮，13日清水區朝興宮，14日回駕大甲鎮瀾宮。

▲顏清標說，邀請全世界的好朋友、信徒一起共襄盛舉遶境活動。（圖／記者白珈陽攝）