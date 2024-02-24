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建案炸出水泥瀑布　馬自達慘變「水泥灰」！建商霸氣喊：全額買下

圖文／CTWANT

新北市新莊副都心今（24日）發生工安事故。建案工人灌漿時疑似發生爆管，導致大量水泥傾瀉而下波及總共15輛車，其中1輛馬自達更被淋成「水泥灰」。業者則表示會積極與車主協調賠償事宜。

該位於富貴路、昌仁路口的副都心建案，上午11點多被網友發現5樓洩出大量水泥，替一旁停車場內的馬自達「洗SPA」。影片曝光後立刻引發網友熱議，轄區警方獲報後也已協助聯絡車主。

新莊建案炸出水泥瀑布　白色馬自達慘變「水泥灰」　建商霸氣喊：全額買下！

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▲白色馬自達變「水泥車」。（圖／翻攝畫面）

工地業者知悉爆管事故後，也對受影響車輛張貼告示，表示「今日因施工不慎，導致停車場有汙染情形，如您的車輛有損傷或汙染等情形，請聯絡以下聯絡人幫您處理，因此事件導致需要做車輛修善（應為繕）以及費用賠償問題，對此事件我們深感抱歉，謝謝您的配合」。

而引發網友熱議、首當其衝的原白色馬自達轎車，建商已承諾會「全額買下」，並與車主達成和解。且不幸中的大幸是，這起事故並沒有人員傷亡。

此外，新北市工務局事發後已派員前往瞭解，初步研判應為地上5樓板灌漿作業時發生爆模事故，導致外漏混凝土波及鄰近停車場內15輛車。工地除持續與受損車主聯繫，也全權負責賠償責任。工務局亦責成工地，需將混凝土汙染部分清除乾淨。

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