台南正統鹿耳門聖母廟搶春牛爆發打群架　警衝進人群壓制

記者林東良／台南報導

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，為慶祝2024年農曆春節，依循往年民俗傳統於元宵節皆會舉辦「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，晚上8時鞭春牛後，在搶春牛時，由於搶春牛的群眾實在太多，竟引發打群架事件，在混亂中市警三分局現場戒護警力，馬上衝入人群進行壓制，迅速平息這場紛爭。

▲台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，元宵節晚上搶春牛時，由於群眾實在太多，竟引發打群架事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在今年訂於元宵節當日2月24日（星期六）舉辦，以傳承傳統府城文化，融合地方特色及結合文創市集人文過年氣氛，及達成融合傳統文化薪傳之目的。

今年聖母廟「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，在2月24日（農曆正月十五日）元宵節當日登場，於廟前廣場結合各學校、民間團體和其他廟宇等各種民俗、休閒及藝文文化等辦理表演節目，24日下午2時開始舉辦。

24日下午2時起至下午5時30分許，舉辦各種藝文團體之表演，下午6時許踩街遊行隊，虎尾寮伍聖宮宋江陣熱鬧表演，晚上8時進行鞭春贊、鞭春牛、搶春牛，晚上8時20分啟炮開幕煙火大秀，第一梯次蜂炮6門，接下來第1梯次高空煙火，而後第2梯次蜂炮6門，深夜10時10分許，第2梯次高空煙火。

土城正統鹿耳門聖母廟24日晚上8時進行鞭春牛之後，開始進行搶春活動，眾多民眾瘋狂衝上去徒手抓搶春牛，春牛從台上搶到快掉下台，但在民眾爭搶時，突引發肢體衝突，形成混戰情況，場面差點失控。

此時，市警三分局在場戒護的警力迅速衝入衝突人群，強勢介入混戰中的人群，強勢壓制，隔開衝突群眾，很快平息此一紛爭，讓接下來的炸蜂炮及高空煙火秀等相關民俗系列活動順利展開。

市警三分局說明指出，該衝突事件是1名醉漢在搶春牛時滋事，引起現場多位民眾介入欲制止對方，而引發肢體拉扯糾紛，警方迅速介入將該滋事男子帶離現場，平息糾紛，並非係打群架事件。