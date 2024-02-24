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搶多多龍再度大排長龍　小男童收集全套...最狂　

▲男童收集全套多多龍小提供。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男童收集全套多多龍小提供。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

超狂！彰化縣府自從「月影燈季」發放粉綠色多多龍小提燈後，接著又在情人節及鹿港溪點燈發送限量版粉色及水藍色，每次發放都造成造成民眾瘋搶，網路喊價到5200元，今天元宵節，縣府在八卦山再發送多多龍提燈，現場又從山下排到山上，其中有1名小男童，收集所有提燈掛在脖子上亮相，羨煞所有人。

▲男童收集全套多多龍小提供。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲縣長王惠美發送多多龍小提燈。

彰化縣政府今天晚間在八卦山大佛風景區(卦山村)舉辦「歡樂慶元宵」活動，會中發放超高人氣多多龍小提燈，並與藝人浩子共同主持元宵猜燈謎活動，答對者即贈送限量多多龍手提袋，其中有機會得到縣長特別加碼的藍色或粉紅色限定版多多龍小提燈，吸引大小朋友爭相答題，現場歡笑聲不斷。

▲男童收集全套多多龍小提供。（圖／記者唐詠絮翻攝）

現場出現1個小男童，身上掛滿綠色、藍色、粉色還有一個龍年造型紙提燈，特別受到注目，他說「這些提燈都是跟家人一起去排隊收集」，浩子還跟他說「我只有一隻，可以一個送我嗎」，男童低頭看看提燈，想了一下，回了一句「不方便耶」，回答得相當逗趣。

▲男童收集全套多多龍小提供。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美預告，將於2/28在八卦山自然生態園區圓形廣場，八卦山大佛綠地森呼吸營造工程啟用典禮，將再發放橘色版本多多龍、還有3/2在伸港鄉「嬉濱海豚公園」落成典禮會再發放紫色版本多多龍，有五種顏色版本，歡迎一起參與，另外，配合月影燈季活動，多多龍授權到3/3，也提醒民眾，無須花錢在網路購買，只要有參加縣府舉辦的相關活動就有機會獲得免費的多多龍提燈。

▲男童收集全套多多龍小提供。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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