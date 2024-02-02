　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北石碇健行賞櫻趣　二格道路山櫻大道迎新春

▲新北石碇健行賞櫻趣。（圖／新北市景觀處提供）

▲盛開山櫻就像是懸掛在枝頭的鈴鐺。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆新年假期將至，新北市石碇區的櫻花也已陸續綻放，二格道路、北47線及47-1線沿途，印入眼簾盡是已換上紅粉新裝的櫻花樹，如夢如幻的紅粉櫻花夾道綻放，仿佛在歡迎新春的到來。新北市政府景觀處「2024新北蒔花好綻-花見櫻花季」，歡迎大家來新北賞櫻迎新春。

景觀處表示，石碇區為新北市的賞櫻勝地之一，其中二格公園坐落於石碇區北宜路4段30號（靠北宜公路23公里處），海拔高度達550公尺，周邊山巒起伏，層巒疊翠，景緻宜人。又因與翡翠水庫相鄰，當水庫蒸發的水氣隨著氣流沿山坡上升，遇冷凝結成雲，便有機會在此欣賞到令人嘆為觀止的美麗雲海景觀。

▲新北石碇健行賞櫻趣。（圖／新北市景觀處提供）

▲二格道路夾道綻放的櫻花。

景觀處說，二格公園附近的北宜公路、二格路更是櫻花盛放的熱門地點，沿著二格路至二格山登山步道，整段行程來回約4公里，可以欣賞浪漫綻放的櫻花，登高後還可以眺望獨特的千島湖的絕景，是散步、賞花、感受浪漫的絕佳去處。石碇區公所也在2月3日星期六舉辦「櫻花雪月漫石碇」健行活動，民眾可以現場報名，自由參加，詳細活動資訊請至「新北市石碇區公所」網站查詢。

景觀處長林俊德也提醒大家，年節期間來石碇賞櫻走春，建議選擇搭乘大眾運輸交通工具，從捷運新店站出發轉搭公車「綠12」，於二格公園站下車即可抵達。而若想更即時了解新北市各地櫻花花況，請瀏覽「新北蒔花好綻-花見櫻花季」花況網站或追蹤「賞花快報」臉書粉專，即可獲得新北市花況資訊。

▲新北石碇健行賞櫻趣。（圖／新北市景觀處提供）

▲山櫻花近照。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►春節將至傳統市場湧人潮　基隆增派警力加強交通疏導

►春節強力展現查緝不法決心　基隆關與海巡「岸海聯合威力掃蕩」

►海景第一排！饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

►東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交維護合約精神

ET快訊
命理老師預言「游錫堃，勝」大翻車！臉書遭洗版回應了
恐怖二房東痛毆美女房客「打到顏面骨折」挨告殺人未遂5萬交保
民眾黨爆綠中間人聯繫柯文哲　吳崢：民進黨與黨團皆不知情
男女港街頭「活春宮」！激戰聲響徹全區　畫面瘋傳
24歲女騎士頭部重創　宣告死亡
16歲妹「胸部硬硬的」…拖2年還在！醫一穿刺驚：是惡性的
最美前獅子會長爆紅吐心聲！　放話要開告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園工地圍籬美學競圖大賽　蔡宛凌、高有旻榮獲首獎

高雄男開車疑闖紅燈！24歲女騎士遭撞頭重創　搶救4天宣告不治

重要節日安維臨檢大掃蕩　金山警分局長率隊守護轄區治安

新北石碇健行賞櫻趣　二格道路山櫻大道迎新春

新北遏止春節趁機哄抬　加強稽查九份私人停車場

新北行動治理前進淡水　侯友宜承諾衝刺交通建設

台南市外勤記者學會理監事、顧問授證　黃偉哲：讓新聞更透明

基隆市民除舊布新大掃除　春節垃圾清運時間報你知

海巡春節威力掃蕩誓決心　展現執法堅守國境安全

快訊／台糖梅花肉「驗出禁用瘦肉精」！台中市府勒令下架

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

Ed Sheeran現身高雄！　機場與粉絲互動超親民

萌娃指著殯儀館打招呼　一旁媽怕爆：別亂揮！

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

桃園工地圍籬美學競圖大賽　蔡宛凌、高有旻榮獲首獎

高雄男開車疑闖紅燈！24歲女騎士遭撞頭重創　搶救4天宣告不治

重要節日安維臨檢大掃蕩　金山警分局長率隊守護轄區治安

新北石碇健行賞櫻趣　二格道路山櫻大道迎新春

新北遏止春節趁機哄抬　加強稽查九份私人停車場

新北行動治理前進淡水　侯友宜承諾衝刺交通建設

台南市外勤記者學會理監事、顧問授證　黃偉哲：讓新聞更透明

基隆市民除舊布新大掃除　春節垃圾清運時間報你知

海巡春節威力掃蕩誓決心　展現執法堅守國境安全

快訊／台糖梅花肉「驗出禁用瘦肉精」！台中市府勒令下架

車太鉉親自回應《偶社長3》爭議！　公開道歉「看播出後反省很多」

獨家專訪／Eric Nam喊話鼎泰豐：想學做小籠包！　唱英文更chill做自己

桃園工地圍籬美學競圖大賽　蔡宛凌、高有旻榮獲首獎

很難買的歐米茄ｘSwatch錶11只一次收齊！　套錶登拍賣救盲

台籍媽30萬「買工作證」陪女兒新加坡求學　結局懷孕還要坐牢45天

近10年首見！台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　食藥署將加強抽驗

第一次約會「男生應該請客嗎？」　他揭問題核心：誰比較需要誰

命理老師預言「游錫堃，勝」大翻車！臉書遭洗版回應了

辛曉琪唱一半「張國榮獻聲了」！　她情緒激動哽咽吐心聲

恐怖二房東痛毆美女房客「打到顏面骨折」　挨告殺人未遂5萬交保

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

高雄男開車疑闖紅燈！24歲女騎士不治

台糖安心豚梅花肉驗出禁用瘦肉精　台中市府勒令下架

大掃除引發「板機指」　桃榮二招助改善

加強重要節日安全維護工作　侯友宜感謝警消與民力

台中光田醫院調薪　護理師最高漲18%

重要節日勤務首日黃偉哲市長主持勤教慰問員警民力

里港警擴大臨檢　查獲兩男涉持有毒咖咖包

5高中生派出所前張望　屏警主動關懷

2024桃園燈會2款小提燈　這五天現場發放

丈夫驟逝…林口媽快撐不下去！他們媒合企業捐款關懷這家人　

畫展看見馬祖風情　葉順英勾起那年回憶…

南警打詐不手軟查獲車手到案

書藝館　流·形‧書：桃源美展書篆選粹展

台中警執行取締酒駕大執法

更多熱門

相關新聞

新北遏止春節趁機哄抬　加強稽查九份私人停車場

新北遏止春節趁機哄抬　加強稽查九份私人停車場

農曆春節即將到來，新北市政府交通局今（2日）上午會同瑞芳區公所和瑞芳警分局加強九份地區私人停車場聯合稽查，針對停車場經營、停車費率標示、違規攬客進行蒐証及取締，一發現有違規情事，立即開罰，杜絕趁機哄抬停車費。

新北行動治理前進淡水　侯友宜承諾衝刺交通建設

新北行動治理前進淡水　侯友宜承諾衝刺交通建設

遇校園攻擊「老師可出手阻止」！教育部最新規定曝　1情況免責

遇校園攻擊「老師可出手阻止」！教育部最新規定曝　1情況免責

11月嬰遭悶死　解剖日父低調現身頻拭淚

11月嬰遭悶死　解剖日父低調現身頻拭淚

大漢溪18野牛移民台東　吃草看海超Chill

大漢溪18野牛移民台東　吃草看海超Chill

關鍵字：

新北石碇櫻花

讀者迴響

熱門新聞

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

「星光二班」前美女主播成員：我又懷孕了

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

台灣LEXUS油電新休旅接單價曝光

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

最新10大外逃要犯曝　追捕殯葬大亨朱國榮

更多

最夯影音

更多
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建
宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面