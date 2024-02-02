新北石碇健行賞櫻趣　二格道路山櫻大道迎新春

▲盛開山櫻就像是懸掛在枝頭的鈴鐺。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆新年假期將至，新北市石碇區的櫻花也已陸續綻放，二格道路、北47線及47-1線沿途，印入眼簾盡是已換上紅粉新裝的櫻花樹，如夢如幻的紅粉櫻花夾道綻放，仿佛在歡迎新春的到來。新北市政府景觀處「2024新北蒔花好綻-花見櫻花季」，歡迎大家來新北賞櫻迎新春。

景觀處表示，石碇區為新北市的賞櫻勝地之一，其中二格公園坐落於石碇區北宜路4段30號（靠北宜公路23公里處），海拔高度達550公尺，周邊山巒起伏，層巒疊翠，景緻宜人。又因與翡翠水庫相鄰，當水庫蒸發的水氣隨著氣流沿山坡上升，遇冷凝結成雲，便有機會在此欣賞到令人嘆為觀止的美麗雲海景觀。

▲二格道路夾道綻放的櫻花。

景觀處說，二格公園附近的北宜公路、二格路更是櫻花盛放的熱門地點，沿著二格路至二格山登山步道，整段行程來回約4公里，可以欣賞浪漫綻放的櫻花，登高後還可以眺望獨特的千島湖的絕景，是散步、賞花、感受浪漫的絕佳去處。石碇區公所也在2月3日星期六舉辦「櫻花雪月漫石碇」健行活動，民眾可以現場報名，自由參加，詳細活動資訊請至「新北市石碇區公所」網站查詢。

景觀處長林俊德也提醒大家，年節期間來石碇賞櫻走春，建議選擇搭乘大眾運輸交通工具，從捷運新店站出發轉搭公車「綠12」，於二格公園站下車即可抵達。而若想更即時了解新北市各地櫻花花況，請瀏覽「新北蒔花好綻-花見櫻花季」花況網站或追蹤「賞花快報」臉書粉專，即可獲得新北市花況資訊。

▲山櫻花近照。